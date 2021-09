Ellen van Dijk zag de wegrit bij de EK wielrennen vooraf als een goede training voor het WK tijdrijden van volgende week. Maar zaterdag boekte ze in het noorden van Italië opeens heel verrassend een van de mooiste zeges uit haar carrière.

"Het voelt nog een beetje onwerkelijk", zei Van Dijk tegen de NOS. "Voor de start dacht ik: ik wil er een hele harde training van maken, want dat heb nodig. Nou, dat is gelukt. Ik heb goed getraind en er een mooi truitje aan overgehouden. Een topdag."

De 34-jarige renster van Trek-Segafredo is al jaren een vaste waarde in de Nederlandse ploeg bij wegritten op EK's en WK's, maar wel altijd als knecht. Zaterdag was ze bij haar vijfde EK-deelname ook aangewezen als een van de eerste werkers in de ploeg van kopvrouwen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering.

Van Dijk moest vooral de koers hard maken en viel daarom na ruim 50 van de in totaal 107 kilometer aan. Ze kreeg in eerste instantie drie rensters met zich mee, loste die allemaal en soleerde naar de winst in Trento. De eerste achtervolgende groep, met daarin Vollering (vijfde) en Van Vleuten (negende) kwam ruim een minuut later over de streep.

"Ik begon vandaag helemaal niet met het idee dat ik hier ging winnen", lachte Van Dijk. "Ik rijd al driehonderd jaar in het Nederlandse team, maar we zijn altijd zo sterk dat ik weet dat ik nooit de kopvrouw zal zijn. Ik win nu eenmaal niet zoveel wegkoersen en focus me volledig op het tijdrijden. Maar ik voel me de laatste tijd heel goed en had vandaag natuurlijk een fantastische back-up met Demi en Annemiek achter me."

Uitslag EK op de weg voor vrouwen 1. Ellen van Dijk (Ned)

2. Liane Lippert (Dui) +1.18 minuten

3. Rasa Leleivyte (Lit) +1.18

4. Kasia Niewiadoma (Pol) +1.18

5. Demi Vollering (Ned) +1.18

6. Marta Cavalli (Ita) +1.18

7. Marlen Reusser (Zwi) +1.18

8. Alena Amialiusik (Blr) +1.18

9. Annemiek van Vleuten (Ned) +1.21

10. Elisa Balsamo (Ita) +2.28

'Deze titel doet me meer dan gedacht'

Van Dijk werd tussen 2016 en 2019 vier keer op rij Europees kampioen tijdrijden en pakte donderdag in Italië nog zilver op dat onderdeel. "Maar ik heb nog nooit een titel gepakt in een wegrit. Niet bij NK's, niet bij EK's en niet bij WK's."

"Daarom ging er best veel door me heen toen ik voor de laatste keer boven op de klim kwam en hoorde dat mijn voorsprong nog een minuut was. Ik dacht aan iedereen die me altijd gesteund heeft en aan de lastige periodes die ik heb gehad. Deze titel doet meer met me dan ik had gedacht."

Een Van Dijk in deze vorm is over negen dagen een van de favorieten voor goud bij het WK tijdrijden in België. Ze was in 2013 al een keer wereldkampioen op haar favoriete onderdeel. "Ik had al heel veel zin in het WK en nu nog wat meer", zei ze. "Maar nu wil ik eerst even echt genieten van deze titel. Want dit is wel heel mooi."