Ellen van Dijk heeft zaterdag voor het eerst in haar carrière de Europese titel op de weg veroverd. De 34-jarige Nederlandse ging al vroeg in de aanval en rondde een solo van ruim 20 kilometer knap af in Trento.

De Duitse Liane Lippert reed op één minuut en achttien seconden van Van Dijk naar het zilver. De 33-jarige Rasa Leleivyte uit Litouwen veroverde brons.

Demi Vollering (vijfde) en Annemiek van Vleuten (negende) zaten ook in de eerste achtervolgende groep, maar konden zich niet mengen in de sprint om de tweede en derde plaats.

Van Dijk pakte donderdag al zilver op de tijdrit bij de EK in Italië. Op dat onderdeel werd ze van 2016 tot en met 2019 Europees kampioen, maar ze won nog niet eerder een EK-medaille in de wegrit.

Het is de vijfde keer in zes jaar dat de Europese titel in de wegrit naar Nederland gaat. Eerder was er goud voor Anna van der Breggen (2016), Marianne Vos (2017), Amy Pieters (2019) en Van Vleuten (2020). Profs doen pas sinds 2016 mee aan de EK op de weg.

Uitslag EK op de weg voor vrouwen 1. Ellen van Dijk (Ned)

2. Liane Lippert (Dui) +1.18 minuten

3. Rasa Leleivyte (Lit) +1.18

4. Kasia Niewiadoma (Pol) +1.18

5. Demi Vollering (Ned) +1.18

6. Marta Cavalli (Ita) +1.18

7. Marlen Reusser (Zwi) +1.18

8. Alena Amialiusik (Blr) +1.18

9. Annemiek van Vleuten (Ned) +1.21

10. Elisa Balsamo (Ita) +2.28

Nederlandse vrouwen nemen revanche voor Tokio

De Nederlandse vrouwen wilden zich in de 107 kilometer lange koers in Trento revancheren voor de wegrit bij de Olympische Spelen van Tokio. De Oranje-rensters startten anderhalve maand geleden ook als de grote favoriet, maar zagen dat de onbekende Oostenrijkse Anna Kiesenhofer mede door miscommunicatie het goud won.

Kiesenhofer deed niet mee in het noorden van Italië en Nederland had een veel grotere ploeg dan in Tokio (acht in plaats van vier rensters). Het team van bondscoach Loes Gunnewijk kon de koers op het heuvelachtige parcours (in elke ronde zat een klim van 3,6 kilometer met een gemiddelde stijging van 4,7 procent) daardoor makkelijker controleren.

In het eerste deel van de wedstrijd gebeurde er niet veel. Na ruim 50 kilometer reed Van Dijk weg samen met de Italiaanse Soraya Paladin en de Duitse Romy Kasper. Het trio sloeg een gaatje van een minuut, terwijl Vos in het peloton opeens moest lossen.

Met nog minder dan twee rondes van 13 kilometer te gaan viel Van Dijk aan op de klim en ging de Nederlandse solo verder. Daarachter ontstond een achtervolgende groep van negen rensters, waarin Van Vleuten en Vollering de vlucht van Van Dijk konden beschermen.

Van Dijk begon de slotronde met een voorsprong van 52 seconden. Lippert en Kasia Niewiadoma probeerden met een ultieme aanval op de klim om de Nederlandse nog bij te halen. De Duitse en de Poolse kwamen op minder dan een halve minuut, maar daarna viel het wat stil en kon iedereen weer aansluiten. Van Dijk bleef stug doorrijden en boekte een van de mooiste zeges uit haar lange loopbaan.