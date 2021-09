Yves Lampaert heeft zaterdag de voorlaatste etappe van de Tour of Britain gewonnen. De Belg van Deceuninck-Quick-Step was de snelste in de sprint van een uitgedunde kopgroep, waaruit Pascal Eenkhoorn was gelost. Ethan Hayter behield de leiding in het algemeen klassement.

De dertigjarige Lampaert bleef in de straten van Edinburgh de Amerikaan Matteo Jorgenson (tweede) en de Brit Matthew Gibson (derde) voor. Eenkhoorn, die op een klimmetje vlak voor de finish werd gelost uit de kopgroep, werd vijfde.

Eenkhoorn vormde met Lampaert, Jorgenson, Gibson en ook Davide Ballerini en Christopher Blevins de vlucht van de dag. Het peloton gaf de zes koplopers de ruimte in de heuveletappe, omdat ze geen bedreiging vormden voor leider Hayter. Na de laatste klim bleven alleen Lampaert, Jorgenson en Gibson over.

Hayter kwam in het peloton op een kleine twee minuten over de streep en verdedigt zondag in de slotetappe naar Aberdeen een voorsprong van vier seconden op Wout van Aert, die al drie ritten won in deze Tour of Britain.

De 26-jarige Van Aert bereidt zich in Groot-Brittannië voor op de WK wielrennen, die vanaf volgende week op het programma staan. De laatste winnaar van de Amstel Gold Race rijdt zowel de tijdrit (19 september) als de wegrit (26 september), die in zijn geboorteland België verreden wordt.