Ploegleider Christoph Roodhooft van Alpecin-Fenix denkt dat de kans klein is dat Mathieu van der Poel nog iets van zijn seizoen op de weg kan maken. De 26-jarige renner van Alpecin-Fenix rijdt zondag met de Antwerp Port Epic zijn eerste koers sinds zijn val op de Olympische Spelen van Tokio.

"Het is moeilijk te zeggen hoe Mathieu ervoor staat, want hij is meer dan twee maanden uit koers geweest", zei Roodhooft vrijdag in het radioprogramma Bureau Sport. "Als hij nog iets van de WK of Parijs-Roubaix wil maken, dan is er geen tijd meer te verliezen en daarom wil hij in competitie even kijken hoe het gaat met zijn rug. Die is allesbehalve hersteld."

Van der Poel kampt al enige tijd met rugproblemen. Door zijn harde val in de olympische mountainbikerace van eind juli werd die blessure erger, waardoor hij enige tijd niet kon trainen en zich afmeldde voor de WK mountainbike en de Benelux Tour.

De Nederlander kan zondag wel starten in de Antwerp Port Epic. Na die Belgische eendagskoers over flink wat kasseistroken wordt bekeken hoe zijn programma er de rest van het seizoen uit zal zien. Het kan ook zomaar dat het seizoen van Van der Poel daarna al voorbij is.

"Als het zondag echt niet gaat, zijn er niet veel andere opties: dan is het over en uit", aldus Roodhooft. "Er is nog een klein waterkansje om iets te maken van het seizoen en bijvoorbeeld alsnog deel te nemen aan Parijs-Roubaix, in het kader van volgend jaar."

'Zeurende pijn is constant aanwezig'

Volgens de ploegleider heeft Van der Poel nog altijd last van zijn rug. "Die zeurende pijn en dat vervelende gevoel op en naast de fiets is constant aanwezig. Het is steeds op en af en niemand kan er de vinger op leggen, dus het is heel vervelend."

Het is dus ook nog onzeker of Van der Poel op 26 september mee kan doen aan de WK wielrennen in België. Roodhooft verwacht dat de kans klein is dat zijn pupil in die wedstrijd aan de start verschijnt.

"Ik blijf toch voorzichtig. Als zijn rug op de training al gevoelig is", zei de Belg. "Een wedstrijd is toch nog iets anders en een WK is weer heel iets anders dan de koers van zondag. Voorzichtigheid en realisme zijn geboden."