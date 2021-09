Wout van Aert heeft vrijdag zijn derde ritzege in de Ronde van Groot-Brittannië geboekt. De Belg was in de zesde etappe de sterkste in de sprint van een groep van tien renners. In het algemeen klassement behield Ethan Hayter zijn leidende positie.

Van Aert hield Hayter (tweede) en Julian Alaphilippe (derde) achter zich in de straten van Gateshead. Eerder won de Jumbo-Visma-renner de openingsrit en de vierde etappe in Groot-Brittannië.

De 26-jarige Van Aert boekte vrijdag zijn elfde overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar won hij ook onder meer drie etappes in de Tour de France en de Amstel Gold Race.

In het klassement heeft Hayter nu nog vier seconden voorsprong op Van Aert, die de leiderstrui donderdag kwijtraakte aan de Brit. Alaphilippe staat op 21 seconden derde.

Van Aert bereidt zich in Groot-Brittannië voor op de WK in België. Hij rijdt in eigen land zowel de tijdrit (19 september) als de wegrit (26 september).

Cavendish in vroege vlucht

De zesde rit werd gekleurd door een vroege vlucht van zeven renners, onder wie Mark Cavendish en Jumbo-Visma-renner George Bennett. Het septet reed lang vooruit, maar werd op 14 kilometer van de finish ingerekend.

Kort daarna brak het peloton op een lastig klimmetje en ontstond na een versnelling van Van Aert een favorietengroep van tien renners. Het gezelschap sloeg een gat met de concurrentie en werd niet meer teruggehaald. In de sprint was Van Aert de sterkste.

De Ronde van Groot-Brittannië telt nog twee heuvelachtige etappes en eindigt zondag in het Schotse Aberdeen.