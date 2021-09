Niki Terpstra heeft zich vrijdag afgemeld voor de wegwedstrijd van zondag bij de EK in Italië. De 37-jarige routinier is volgens een woordvoerder van de Nederlandse wielerbond KNWU ziek. Julius van den Berg vervangt Terpstra in de ploeg van bondscoach Koos Moerenhout.

Terpstra kwam eind augustus voor het laatst in actie tijdens de Bretagne Classic-Ouest. De renner van TotalEnergies, die dit jaar nog geen wedstrijd wist te winnen, werd bij de Franse koers gehinderd door een kudde koeien op de weg.

De 24-jarige Van den Berg deed donderdag in Noord-Italië al aan de tijdrit op de EK. Hij eindigde als 24e op ruim twee minuten van de Zwitserse winnaar Stefan Küng. Jos van Emden zette de elfde tijd neer.

De Nederlandse ploeg in de wegwedstrijd over bijna 180 kilometer bestaat verder uit Bauke Mollema, Jan Maas, Ide Schelling, Sebastian Langeveld, Koen Bouwman, Nick van der Lijke en Timo Roosen. De mannen starten zondag om 12.45 uur.

Om uiteenlopende redenen kan Moerenhout in Trente ook niet beschikken over grote namen als Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle en Tom Dumoulin.