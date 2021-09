Tom Dumoulin heeft donderdag bij een ongeluk op de training zijn pols gebroken. De renner van Jumbo-Visma komt daardoor dit seizoen niet meer in actie.

De dertigjarige Dumoulin werd in de Ardennen geschept door een afslaande auto. Hij wordt vrijdag in Maastricht geopereerd aan zijn rechter pols.

"Het is vreselijk balen", zegt Dumoulin op de website van Jumbo-Visma. "Mijn seizoen is klaar. Dat is heel zuur, want ik kwam er net weer echt goed in."

Dumoulin was in de Ardennen om het parcours van zijn eigen toertocht Tour de Dumoulin te verkennen. "Ook tijdens de training vandaag voelde ik me echt heel sterk. Ik had wel veel vertrouwen dat ik nog een hele sterke maand kon rijden."

Dumoulin was kansrijk voor medaille op WK

Dumoulin laste in januari een pauze in zijn carrière in, omdat hij het plezier in zijn sport verloren was. In juni keerde hij terug, om twee maanden later al olympisch zilver te pakken op de tijdrit in Tokio.

Door zijn polsbreuk mist Dumoulin de WK van deze maand in België, waar hij in de tijdrit kansrijk was voor de podiumplaatsen. Daarna zou de Limburger enkele Italiaanse koersen rijden, waaronder de Ronde van Lombardije.

"Ik keek daar heel erg naar uit. Dat zijn wedstrijden die me heel goed liggen, maar het zal helaas niet meer voor dit jaar zijn", baalt hij.