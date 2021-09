Stefan Küng heeft donderdag voor het tweede jaar op rij de Europese titel in het tijdrijden gewonnen. De 27-jarige renner uit Zwitserland rekende in een titanenstrijd af met wereldkampioen Filippo Ganna en voormalig Europees kampioen Remco Evenepoel.

Küng had 24 minuten en 29 seconden nodig voor het vlakke parcours van 22,4 kilometer in het Italiaanse Trentino, goed voor een gemiddelde snelheid van bijna 55 kilometer per uur.

Ganna gaf in eigen land acht seconden toe op de winnaar. De Belg Evenepoel strandde op vijftien tellen en pakte brons.

Jos van Emden was de beste Nederlander. De routinier van Jumbo-Visma eindigde als elfde, op 1.17 minuten van Küng. De 24-jarige Julius van den Berg (EF Education-NIPPO) klokte met 26.50 minuten de 24e tijd bij zijn eerste deelname aan het EK tijdrijden.

Küng boekte donderdag zijn vijfde overwinning van het seizoen. Vier van die zeges waren in een tijdrit. Hij was eerder de beste in een chronorace in de Ronde van Valencia, in de Ronde van Zwitserland en bij het Zwitsers kampioenschap. De renner van Groupama-FDJ staat in zijn profcarrière nu op veertien tijdritzeges.

Anderhalve maand geleden greep Küng bij de Olympische Spelen van Tokio met een vierde plek net naast een medaille. Die race zat in Trentino de hele tijd in zijn achterhoofd, bekende hij. "Ik ben echt heel blij dat ik de trui die bij deze titel hoort heb kunnen behouden. Maar op 19 september in Brugge hoop ik een andere trui aan te mogen trekken. Dat is het hoofddoel", keek de Zwitser vooruit naar het WK tijdrijden.

Uitslag EK tijdrijden 1. Stefan Küng (Zwi): 24.29 minuten

2. Filippo Ganna (Ita) +8 seconden

3. Remco Evenepoel (Bel) +15 seconden

4. Stefan Bissegger (Zwi) +23 seconden

5. Max Walscheid (Dui) +38 seconden

6. Edoardo Affini (Ita) +39 seconden

7. Kasper Asgreen (Den) +52 seconden

8. Maciej Bodnar (Pol) +1.04 minuten

9. Rémi Cavagna (Fra) +1.06 minuten

10. João Almeida (Por) +1.17 minuten

Zesde EK tijdrijden met profs

Profs doen pas sinds 2016 mee aan de EK op de weg. Nederland won bij de mannen nog nooit een medaille in de tijdrit. De afgelopen jaren ging de titel naar de Spanjaard Jonathan Castroviejo (2016), de Belg Victor Campenaerts (2017 en 2018), Evenepoel (2019) en Küng (2020).

Bij de vrouwen was er eerder op de dag wel een podiumplek voor Nederland. Viervoudig Europees kampioene tijdrijden Ellen van Dijk pakte zilver, achter de Zwitserse Marlen Reusser.