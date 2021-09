Ethan Hayter heeft donderdag de vijfde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De 22-jarige Brit van INEOS Grenadiers was de snelste in een door een valpartij ontsierde massasprint. Klassementsleider Wout van Aert werd door de valpartij gehinderd en kon niet meesprinten.

In de laatste bocht kwam een vijftal renners ten val en Jumbo-Visma-renner Van Aert kon hen nog net ontwijken. Een handvol renners dat voor de valpartij zat, kon om de dagzege strijden. Hayter bleef de Italiaan Giacomo Nizzolo en de Brit Daniel McLay nipt voor.

Dankzij de bonificatieseconden neemt Hayter de blauwe leiderstrui over van Van Aert. De Belg staat nog wel tweede in het klassement, op acht seconden van Hayter, Wereldkampioen Julian Alaphilippe is met negentien seconden achterstand de nummer drie in het klassement.

Hayter won twee dagen geleden met INEOS al de ploegentijdrit in de Ronde van Groot-Brittannië. Hij eindigde tot dusver elke etappe in de top vijf van de daguitslag.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de valpartij en de sprint.

Van Aert blij dat hij heelhuids aan de finish is gekomen

"Ik ben vooral blij dat ik zelf geen fysieke schade heb opgelopen", zei Van Aert opgelucht op de website van Jumbo-Visma. "Ik zat goed geplaatst in de laatste kilometer in het wiel van Mark Cavendish."

"Het wegdek was nat en dat zorgde er mede voor dat enkele renners onderuitgingen. Ik kon nog net op tijd in de remmen knijpen en ervoor zorgen dat ik zelf niet viel. Helaas verdwenen de sprintkansen na dit voorval als sneeuw voor de zon", zei de Belg, die als 22e over de streep kwam.

Van Aert, die zich voorbereidt op de WK in eigen land, baalt dat hij de leiding kwijt is. "De doelstelling voor vandaag was om de trui te verdedigen. Maar het allerbelangrijkste blijft om onnodige risico's te vermijden. Met het oog op wat nog komen gaat, ben ik blij dat ik heelhuids aan de finish ben gekomen."

Favoriet Cavendish kansloos door valpartij

De 152 kilometer lange etappe van Alderley Park naar Warrington kende in de beginfase enkele heuvels maar was daarna vooral vlak, zodat de sprinters hun kans roken. Een kopgroep van vijf ging al vroeg in de aanval. Van hen bleven de Canadees Nickolas Zukowski, de Brit Daniel Bigham en de Amerikaan Christopher Blevins het langst over.

Op 2 kilometer van de streep werden ook zij ingerekend door het peloton, dat werd aangevoerd door Deceuninck-Quick-Step, de ploeggenoten van Cavendish. De topfavoriet zat echter achter de valpartij en kwam niet verder dan de vijfde plek in de massasprint.

Er zijn nog drie heuvelachtige etappes te gaan in de Ronde van Groot-Brittannië, die zondag eindigt in het Schotse Aberdeen.