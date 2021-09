Ellen van Dijk is er donderdag niet in geslaagd om voor de vijfde keer de Europese titel tijdrijden te veroveren. De Nederlandse moest in het Italiaanse Trentino haar meerdere erkennen in de oppermachtige Marlen Reusser en pakte zilver.

De 34-jarige Van Dijk deed 27 minuten en 32 seconden over het vlakke parcours van 22,4 kilometer. Daarmee was ze negentien seconden langzamer dan Reusser, die met een gemiddelde snelheid van bijna 50 kilometer per uur imponeerde. De Zwitserse profiteerde van het feit dat ze meerdere rensters in kon halen.

Met Riejanne Markus deed er nog een Nederlandse mee aan de tijdrit. De 27-jarige Noord-Hollandse werkte haar race tegen de klok af in 28.56 minuten, goed voor de vijfde plek. Het brons ging naar de Duitse Lisa Brennauer (28 minuten en 15 seconden).

In 2016, 2017, 2018 en 2019 veroverde Van Dijk wel de Europese tijdrittitel. Vorig jaar moest ze eveneens genoegen nemen met zilver, achter Anna van der Breggen. De Zwolse is nog niet in topvorm en besloot daarom de EK aan zich voorbij te laten gaan. Ook Annemiek van Vleuten schittert in Trentino door afwezigheid.

Top vijf in tijdrit op EK 1. Marlen Reusser - 27.13

2. Ellen van Dijk - 27.32

3. Lisa Brennauer - 28.15

4. Lisa Klein - 28.35

5. Riejanne Markus - 28.56

Nederland staat nu op twee medailles op EK

Dit jaar won Van Dijk onder meer de ploegentijdrit in de Giro Rosa en werd ze tweede in de strijd om de nationale tijdrittitel. De renster van Trek-Segafredo doet deze maand ook mee aan de tijdrit op de WK. In 2013 kroonde Van Dijk zich tot wereldkampioen op de individuele tijdrit.

De race tegen de klok bij de mannen staat later op de dag nog op het programma bij de EK wielrennen. De wegraces worden zaterdag (vrouwen) en zondag (mannen) afgewerkt in Italië.

De Europese kampioenschappen zijn woensdag begonnen met de gemengde ploegentijdrit. Nederland, bestaande uit Bauke Mollema, Jos van Emden, Koen Bouwman, Amy Pieters, Demi Vollering en Floortje Mackaij, pakte brons achter Duitsland en Italië.