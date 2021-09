Teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step heeft donderdag weer eens uitgehaald naar Sam Bennett. De 66-jarige Belg is woedend dat de Ier, die een knieblessure heeft, zondag voor zijn land wil starten in de wegrace op de EK wielrennen.

"Wat hij nu doet is en plein public met mijn kloten spelen", zegt een woedende Lefevere in Het Nieuwsblad. "Hij heeft ook al een brief naar de UCI gestuurd om te klagen dat ik hem heb aangepakt in de media. Het zal niet werken. Ik ga hem terugpakken tot de stoom uit zijn oren komt."

Het is al langer oorlog tussen Lefevere en Bennett, die sinds 2020 voor Deceuninck-Quick-Step rijdt. Na een goed eerste jaar met twee ritzeges en de groene trui in de Tour de France is hij nu persona non grata in zijn ploeg. Bennett miste door een knieblessure de Tour de France, maar Lefevere beschuldigde de sprinter ervan dat hij zou hebben gelogen over de ernst van de blessure.

Later noemde Lefevere zijn renner nog "het toppunt van mentale zwakte", omdat hij naar BORA-hansgrohe terugkeert, de ploeg waar hij het in het recente verleden juist niet naar zijn zin had. "Het is als een vrouw die na huiselijk geweld toch weer terugkeert bij haar partner", zei Lefevere, die zijn laatste woorden later terugnam.

De teambaas van Quick-Step vertelde in augustus ook dat Bennett aan zijn knie geopereerd moet worden en maanden uit de roulatie is, maar de Ier gaat zondag toch starten in de wegrace op de EK. Ondertussen heeft hij na begin mei geen wedstrijd meer voor zijn ploeg gereden.

Lefevere wil salaris Bennett halveren

Lefevere denkt dat de EK-deelname van Bennett meer een juridische zet dan een sportieve keuze is, verwijzend naar de bijna 4.000 hoogtemeters die in het parcours van de wegrace zijn opgenomen. "Ik hoor van zijn manager Andrew McQuaid dat hij de EK zeker gaat uitrijden. Ik ben daar nog niet zo zeker van. We hebben al voorgesteld om bij ons een inspanningstest te doen, maar daar gaat hij niet op in."

Vanwege de onwerkbare situatie wil Lefevere het salaris van Bennett halveren. De internationale wielerbond UCI staat dat toe als een renner minstens drie maanden niet voor een ploeg in actie is gekomen. Bennett en zijn management werden onlangs op de hoogte gebracht van het voornemen van de ziedende teambaas.

"Fabio Jakobsen en tientallen andere renners ben ik vol blijven betalen, ondanks lange blessures. Maar hier handelt de renner te kwader trouw: hij laadt geen trainingsfiles meer op. Hij wil zich niet laten opereren. En hij huilt aan de telefoon met onze dokter Philip Jansen", aldus Lefevere.

De wegrace op de EK wielrennen wordt zondag verreden in het Italiaanse Trentino en telt in totaal 179,2 kilometer.