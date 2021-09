Wout van Aert heeft woensdag op indrukwekkende wijze zijn tweede etappe in de Tour of Britain gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma versloeg zijn rivaal Julian Alaphilippe na een zinderende strijd in de laatste meters van een steile muur. Hij heroverde ook de blauwe leiderstrui in de Britse rittenkoers.

De 26-jarige Van Aert moest aanvankelijk lossen toen Alaphilippe een versnelling plaatste op een steile strook van de Great Orme, een slotheuvel in Wales van 1,9 kilometer met een gemiddelde stijging van 9,2 procent.

Van Aert herpakte zich en was vervolgens in de eindsprint nipt sneller dan Alaphilippe. Alaphilippe ging in die sprint lang aan de leiding, maar werd in de laatste meters van de muur geklopt door de zesvoudig ritwinnaar van de Tour de France.

Van Aert won afgelopen zondag al de openingsrit in Bodmin, maar verloor een dag later de leiderstrui aan de Amerikaanse etappewinnaar Robin Carpenter. In de ploegentijdrit van dinsdag veroverde Ethan Hayter van INEOS Grenadiers de leiding in het algemeen klassement.

Hayter kwam op de Great Orme op acht seconden van Van Aert binnen en verloor daardoor de leiderstrui aan de Belg. De renner van Jumbo-Visma heeft met nog vier heuveletappes te gaan een voorsprong van twee seconden op Hayter. Alaphilippe staat derde op elf seconden van Van Aert.

Van Aert bereidt zich in Groot-Brittannië voor op de WK wielrennen, die vanaf volgende week op het programma staan. De laatste winnaar van de Amstel Gold Race rijdt zowel de tijdrit (19 september) als de wegrit (26 september), die in zijn geboorteland België verreden wordt.

