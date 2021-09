INEOS Grenadiers heeft dinsdag de ploegentijdrit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Britse formatie was ruim sneller dan Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma.

INEOS mocht als voorlaatste van start in de 18 kilometer lange ploegentijdrit en dook met 20,22 ruim onder de tijd van Quick-Step (20,39). Kort achter de Belgische ploeg noteerde Jumbo-Visma met 20,42 de derde tijd.

INEOS reed met voormalig wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis, Richie Porte (beiden uit Australië), Michal Kwiatkowski (Polen), Carlos Rodriguez (Spanje) en de Britten Ethan Hayter en Owain Doull.

Hayter nieuwe leider in klassement

De 22-jarige Hayter neemt de leiderstrui over van Robin Carpenter. De Amerikaan van de pro-continentale ploeg Rally Cycling had maandag verrassend de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De eerste rit was een prooi voor Jumbo-Visma-renner Wout van Aert.

Van Aert staat nu met zestien seconden achterstand derde in het klassement, achter Hayters ploeggenoot Dennis. Jumbo-Visma-renner Pascal Eenkhoorn is op de zesde plaats (+0,38) de beste Nederlander.

De Tour of Britain telt nog vijf heuvelachtige etappes en finisht zondag in Aberdeen.