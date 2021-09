Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos zijn de speerpunten van de Nederlandse vrouwenploeg op de WK wielrennen. De strijd om de regenboogtrui vindt van 19 tot en met 26 september plaats in Vlaanderen.

De KNWU maakte dinsdag alle selecties bekend, behalve in de categorie Elite-mannen. Dat heeft vermoedelijk te maken met de rugblessure van beoogd kopman Mathieu van der Poel, wiens deelname nog twijfelachtig is.

De vrouwenploeg bevat acht namen, waarvan er zeven hetzelfde zijn als vorig jaar bij de WK in het Italiaanse Imola. Alleen Floortje Mackaij ontbreekt, zij moet plaatsmaken voor Lucinda Brand.

Van der Breggen is titelverdedigster in België. Van der Vleuten werd een jaar geleden tweede en Vos slaagde er met een vierde plaats net niet in om ook een medaille te pakken. Van der Breggen trok zich maandag nog terug voor de EK wielrennen van deze week in het Italiaanse Trentino, omdat ze niet in goede vorm is.

Selectie wegwedstrijd vrouwen Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Chantal van den Broek-Blaak, Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Amy Pieters, Demi Vollering en Marianne Vos.

Nederland wil als favoriet aanvallend koersen

De afgelopen vier jaar werd er met Chantal van den Broek-Blaak, Van Vleuten en Van der Breggen (tweemaal) steeds een Nederlandse wereldkampioen. "We doen er alles aan om opnieuw de titel mee naar huis te nemen. De verwachtingen zijn uiteraard hoog, maar je begint bij elk kampioenschap op nul", zegt bondscoach Loes Gunnewijk.

"De uitgangspositie is goed. We hebben een ijzersterk blok waarmee we een aanvallende koers willen gaan rijden. Het parcours in Vlaanderen leent zich ervoor vroeg in de wedstrijd te gaan koersen en dan hebben we veel ijzers in het vuur waarmee we de wedstrijd in handen willen nemen. Er zal zeker naar ons gekeken worden, maar dat zijn we gewend en dat zal geen belemmering zijn."

De vrouwenkoers wordt op 25 september verreden en voert de rensters over 157 kilometer van Antwerpen naar Leuven.

Selectie tijdrit vrouwen Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Riejanne Markus.

Vier Nederlandse vrouwen in tijdrit

De tijdrit over een parcours van 30 kilometer van Knokke-Heist naar Brugge staat op 20 september op het programma. Ook op dit onderdeel is Van der Breggen titelverdedigster. Ellen van Dijk werd vorig jaar derde.

Zij waren in Imola de enige twee Nederlandse vrouwen in de tijdrit. Nu zullen ook Van Vleuten en Riejanne Markus beginnen aan de race tegen de klok.