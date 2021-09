Robin Carpenter is de verrassende nieuwe leider in de Tour of Britain. De 29-jarige Amerikaan won maandag de 184 kilometer lange tweede etappe van Sherford naar Exeter en neemt de leiderstrui over van Wout van Aert.

De voor het kleine Rally Cycling rijdende Carpenter toonde zich op het heuvelachtige parcours de sterkste van een kopgroep van vijf man. Met nog 25 kilometer te gaan ging hij er solo vandoor.

De voorsprong van Carpenter bedroeg op dat moment nog ruim vier minuten. Daar was op de streep nog iets meer dan een halve minuut van over, net genoeg om naast de ritzege ook de leiderstrui voor zich op te eisen.

Voor Carpenter is het pas zijn vijfde profzege en de eerste in Europa. Zijn andere overwinningen behaalde hij in de Verenigde Staten en Canada.

Van Aert won zondag in een massasprint de openingsetappe in de Tour of Britain. De Belg van Jumbo-Visma geldt als een van de favorieten voor de eindzege.

Door de dubbelslag van Carpenter zakt Van Aert naar de tweede plaats, op 22 seconden van de nieuwe leider. De Brit Ethan Hayter staat derde op 26 tellen. Pascal Eenkhoorn is op de 29e plaats de beste Nederlander.

De Tour of Britain gaat dinsdag verder met een 18 kilometer lange ploegentijdrit. De rittenkoers telt in totaal acht etappes en eindigt volgende week zondag.