Mathieu van der Poel is voldoende hersteld van zijn rugblessure om zondag zijn eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen in Tokio te rijden. Het is nog niet zeker of de 26-jarige renner over drie weken ook in actie zal komen bij de WK wielrennen in België.

Van der Poel kampt al enige tijd met rugproblemen. Door zijn harde val in de olympische mountainbikerace van eind juli werd die blessure erger, waardoor hij enige tijd niet kon trainen en zich afmeldde voor de WK mountainbike en de Benelux Tour.

De Nederlander kan zondag wel starten in de Antwerp Port Epic, een eendaagse koers in België over flink wat kasseistroken.

"Mathieu van der Poel heeft een week stabiel kunnen trainen", meldt zijn ploeg Alpecin-Fenix maandag op Twitter. "Na de Antwerp Port Epic zullen we bekijken hoe zijn programma er voor de rest van het seizoen uit zal zien."

De wegrit van de WK wielrennen is op zondag 26 september. Het parcours in België lijkt op dat van een voorjaarsklassieker en zou dus zeer geschikt moeten zijn voor Van der Poel. Bovendien staat dit najaar ook Parijs-Roubaix (3 oktober) nog op het programma.