Anna van der Breggen heeft zich maandag afgemeld voor de EK wielrennen van deze week. De regerend wereldkampioene voelt zich niet goed genoeg om te kunnen presteren in het Italiaanse Trentino.

De 31-jarige Van der Breggen stelde vorige week teleur in de Challenge by La Vuelta. De Nederlandse eindigde slechts als 58e in de Spaanse rittenkoers uit de WorldTour, op ruim 23 minuten van winnares Annemiek van Vleuten.

"Ik had in Spanje gewoon niet de kracht om te volgen wanneer er hard gekoerst werd", zegt Van der Breggen op de site van haar ploeg SD Worx. "Mentaal heb ik nog veel zin om een goed najaar te rijden. Ik heb in Spanje ook mijn best gedaan om er iets van te maken, maar fysiek kwam ik totaal niet aan mijn normale niveau."

"Zoals ik de afgelopen dagen heb gereden, heb ik niks op het EK te zoeken. Een andere Nederlandse renster is dan van grotere waarde op het EK dan ik. Ik heb geen idee waarom ik momenteel niet mijn niveau haal. We zullen de komende dagen diverse onderzoeken doen. Aan de hand daarvan bepaal ik mijn verdere programma dit jaar."

Bondscoach Loes Gunnewijk heeft Floortje Mackaij aangewezen als vervanger van Van der Breggen in de wegwedstrijd van zaterdag. De rest van de ploeg bestaat uit Van Vleuten, Chantal van den Broek-Blaak, Ellen van Dijk, Riejanne Markus, Amy Pieters, Demi Vollering en Marianne Vos.

Van der Breggen stopt na dit seizoen als profrenster. Ze wordt vanaf 2022 ploegleider bij SD Worx. De olympisch kampioene op de weg van 2016 werd vijf jaar geleden Europees kampioene in de wegrit. Vorig jaar ging die titel naar Van Vleuten.