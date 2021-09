Greg Van Avermaet ontbreekt voor het eerst bij de WK wielrennen sinds hij bij de profs rijdt. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft de Belg buiten zijn ploeg van acht renners gelaten.

De 36-jarige Van Avermaet eindigde sinds zijn debuut bij de profs in 2007 op de WK's al vaak in de top tien, al pakte de olympisch kampioen van 2016 in Rio de Janeiro nog nooit een medaille.

Wout van Aert is de kopman van de Belgen in de wegwedstrijd door Vlaanderen op zondag 26 september. De 26-jarige renner van Jumbo-Visma aast bij de WK in eigen land op de regenboogtrui. Vorig jaar in Italië eindigde Van Aert zowel in de tijdrit als de wegwedstrijd als tweede.

Remco Evenepoel, de kopman van de Belgen bij de EK van deze week in Italië, moet zich in Vlaanderen schikken in een rol als 'luxeknecht' van Van Aert. Evenepoel en Van Aert rijden op de openingsdag van de WK - zondag 19 september - al de tijdrit.

Van Avermaet en Gilbert zijn reserve

De ploeg voor de wegwedstrijd bestaat verder uit Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Yves Lampaert, Tim Declercq, Dylan Teuns en Victor Campenaerts.

Van Avermaet is als reserve aangewezen, net als Philippe Gilbert, de 39-jarige wereldkampioen van 2012 in Valkenburg. "Het was geen fijne boodschap om te brengen, maar ik hoop op hun begrip", aldus Vanthourenhout.

De wegwedstrijd gaat over bijna 270 kilometer, van Antwerpen naar Leuven. Julian Alaphilippe is de titelverdediger.