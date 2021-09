Fabio Jakobsen was zondag misschien wel de gelukkigste man op het eindpodium van de Vuelta a España. De 25-jarige renner schreef als vijfde Nederlander het puntenklassement op zijn naam, nadat hij met hulp van zijn ploeggenoten de finish van zijn eerste grote ronde sinds zijn zware valpartij had gehaald.

"Mijn grootste zege is om hier te finishen in Santiago de Compostella", zegt Jakobsen op de site van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step, na de slottijdrit naar het bedevaartsoord. "Wie had dit een jaar geleden gedacht? Het is een sprookje."

De sprinter moest vorig jaar augustus vechten voor zijn leven na een crash in de Ronde van Polen. Hij herstelde en bewees de afgelopen drie weken in de Vuelta dat hij weer tot de beste sprinters van het peloton hoort.

Jakobsen won drie ritten en eindigde met afstand als eerste in het puntenklassement. Zijn voorsprong op de nummer twee, eindwinnaar Primoz Roglic, was liefst 51 punten.

Fabio Jakobsen komt samen met zijn ploeggenoten over de streep in de twintigste etappe van de Vuelta. Fabio Jakobsen komt samen met zijn ploeggenoten over de streep in de twintigste etappe van de Vuelta. Foto: Getty Images

'Mijn ploegmaats waren overal voor me'

De grootste uitdaging voor Jakobsen was om in de bergritten de tijdslimiet te halen, zodat hij zondag in de groene trui op het podium mocht staan.

Zaterdag, aan het einde van de laatste zware etappe, zorgde hij voor een van de mooiste foto's van deze Ronde van Spanje door samen met zijn zeven ploeggenoten over de streep te komen, ruim zestien minuten voor het verstrijken van de tijdslimiet.

"Deze prestatie werd mogelijk gemaakt met de hulp van mijn ploegmaats. Ze waren overal voor me. Op de klimmen, in de afdalingen, in de vallei. Ze keerden zichzelf binnenstebuiten voor mij en daar ben ik ze erg dankbaar voor. Deze trui vertegenwoordigt 'The Wolfpack'", verwijst Jakobsen naar de bijnaam van Deceuninck-Quick-Step.

De Nederlander treedt met zijn eindzege in het puntenklassement in de voetsporen van landgenoten Bas Maliepaard (1963), Jos van der Vleuten (1966), Jan Janssen (1967 en 1968) en Bauke Mollema (2011).