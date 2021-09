Primoz Roglic voelt zich vereerd dat hij dankzij zijn eindzege in de Vuelta a España in een rijtje met Roberto Heras en Tony Rominger staat. De kopman van Jumbo-Visma won de Ronde van Spanje zondag voor de derde keer op rij en evenaarde daarmee de prestatie van de Spanjaard en de Zwitser.

"Ik heb het van dag tot dag bekeken, probeerde mijn best te doen en ervan te genieten. En ik ben natuurlijk vereerd dat ik in dat rijtje sta", zei Roglic nadat hij de eindoverwinning had veiliggesteld.

Dat deed de Sloveen zondag door ook de afsluitende tijdrit naar bedevaartsoord Santiago de Compostella te winnen. Daarmee boekte hij al zijn vierde etappezege in deze Vuelta.

"De tijdrit was zwaar, zeker na de afgelopen week", vond hij. "Maar ik kon onderweg ook van het publiek genieten. Ik heb mijn best gedaan en zag wel wat het uiteindelijk werd."

Vreugde bij Primoz Roglic en Jumbo-Visma na de eindzege. Vreugde bij Primoz Roglic en Jumbo-Visma na de eindzege. Foto: Getty Images

Roglic noemt tijdsverschillen ongelooflijk

In het eindklassement hield Roglic de concurrentie ver achter zich. De Spanjaard Enric Mas bleef met bijna vijf minuten achterstand nog het dichtst in de buurt. De Australiër Jack Haig eindigde op meer dan zeven minuten als derde.

"Ongelooflijk hè?", stelde hij. "Maar soms win je met groot verschil en soms met een heel klein beetje", wees hij op de 24 seconden die hij Richard Carapaz vorig jaar voorbleef in de Vuelta. "Zolang je maar wint."

Roglic staat nu op evenveel eindzeges als Rominger, die in 1992, 1993 en 1994 triomfeerde. Heras, die de Vuelta in 2000, 2003, 2004 en 2005 won, is nog wel recordhouder.