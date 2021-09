Primoz Roglic heeft zondag in stijl zijn derde eindzege op rij in de Vuelta a España veiliggesteld. De kopman van Jumbo-Visma boekte in de afsluitende tijdrit zijn vierde ritzege van deze ronde.

De 31-jarige Roglic had 44 minuten en 2 seconden nodig voor de heuvelachtige tijdrit van 33,8 kilometer van Padrón naar bedevaartsoord Santiago de Compostella. Daarmee was hij veertien seconden sneller dan de Deense nummer twee Magnus Cort.

De 21-jarige Thymen Arensman (Team DSM) eindigde heel knap als derde, op 52 seconden van Roglic. Steven Kruijswijk (achtste op 1.52 minuten) was de tweede Nederlander in de top tien van de daguitslag.

De Spanjaard Enric Mas (+2.04 minuten) klokte de negende tijd in de 21e en laatste etappe en is op 4.42 minuten van Roglic de nummer twee van het eindklassement.

Jack Haig (zeventiende) was 26 seconden sneller dan de Britse nummer vier Adam Yates (29e) en stelde daarmee de derde plek in de algemene rangschikking veilig. De 27-jarige Australiër staat voor het eerst op het podium van een grote ronde.

Kruijswijk is de beste Nederlander in het klassement. De Brabander sloot zijn zesde Vuelta af op de twaalfde plek, op ruim 26 minuten van zijn ploegmaat Roglic.

Eindklassement Vuelta a España 1. Primoz Roglic

2. Enric Mas +4.42 minuten

3. Jack Haig +7.40 minuten

4. Adam Yates +9.06 minuten

5. Gino Mäder +11.33 minuten

6. Egan Bernal +13.27 minuten

7. David de la Cruz +18.33 minuten

8. Sepp Kuss +18.55 minuten

9. Guillaume Martin +20.27 minuten

10. Felix Grossschartner +22.22 minuten

Roglic evenaart prestatie Heras en Rominger

Roglic is pas de vierde renner met drie Vuelta-zeges achter zijn naam en de derde met drie eindoverwinningen op rij. Alleen de Spaanse recordwinnaar Roberto Heras (2000, 2003, 2004 en 2005) en de Zwitser Tony Rominger (1992, 1993 en 1994) gingen hem voor.

Roglic begon de 76e editie van de Ronde van Spanje met een tijdritzege in Burgos en was vervolgens drie weken lang duidelijk de beste renner. De Sloveen won ook de elfde en de zeventiende rit en raakte de rode leiderstrui alleen twee keer kwijt omdat hij geen zin had in al het gedoe na afloop van etappes.

Fabio Jakobsen boekte drie ritzeges in Spanje en is de vijfde Nederlandse winnaar van het puntenklassement in de Vuelta.