Tom Dumoulin is zondag in Geraardsbergen als derde geëindigd in de zevende etappe van de Benelux Tour. Matej Mohoric soleerde naar de winst in de slotrit, maar pakte niet genoeg tijd om Sonny Colbrelli van de eindzege af te houden.

Dumoulin plaatste met nog 5 kilometer te gaan een indrukwekkende demarrage op de Denderoordberg. Hij ging samen met Colbrelli op jacht naar de eenzame koploper Mohoric, maar de Sloveen hield stand.

Bahrain Victorious-renner Mohoric bekroonde zijn sterke week in de WorldTour-koers door Nederland en België met de ritzege, terwijl zijn ploegmaat Colbrelli elf seconden later als eindwinnaar ook juichend over de streep kwam.

Dumoulin gaf vijftien seconden toe op Mohoric. De Nederlander bewees met zijn derde plek dat zijn vorm dik in orde is twee weken voor de WK in België.

Spektakel rond Geraardsbergen

De inmiddels traditionele slotrit van de Benelux Tour met onder meer vier doorkomsten over de kasseien van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg leverde zondag spektakel op.

Bij de eerste beklimming van de Bosberg, op zo'n 65 kilometer van de finish, roerden de grote namen zich al. Kasper Asgreen demarreerde en alleen Mohoric, Victor Campenaerts en Brandon McNulty volgden. Achter dat viertal viel het peloton uiteen en probeerde Mike Teunissen tevergeefs in zijn eentje de oversteek naar de kopgroep te maken.

Bij de derde en voorlaatste doorkomst over de Muur werden de vluchters bijgehaald, maar Mohoric gaf niet op en probeerde het in zijn eentje. Colbrelli ging samen met Asgreen in de achtervolging op de nummer twee van het klassement.

Mohoric pakte negen bonificatieseconden, waardoor hij nog 45 seconden moest goedmaken op Colbrelli in het klassement. De Sloveen liep seconde voor seconde weg op Colbrelli op Asgreen, die met nog 12 kilometer te gaan werden opgeslokt door een groep met onder anderen Dumoulin, Danny van Poppel en Peter Sagan.

De voorsprong van Mohoric liep even op tot 45 seconden, maar die daalde snel bij een knappe aanval van Dumoulin, die op de Denderoordstraat wegreed met Colbrelli in zijn wiel. Het duo reed het gat nog bijna dicht, maar de dagzege zat er net niet in voor Dumoulin.