Wout van Aert heeft zondag de eerste etappe in de Tour of Britain op zijn naam geschreven. De Belg was de snelste in de massasprint.

De 26-jarige Van Aert hield bij de sprint in Bodmin na bijna 181 kilometer Nils Eekhoff en de Spanjaard Gonzalo Serrano achter zich.

Het is voor Van Aert zijn negende overwinning van dit seizoen. De renner van Jumbo-Visma was eerder dit jaar al de beste in onder meer drie Tour de France-etappes, de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem.

Van Aert komt in de Tour of Britain voor het eerst in actie sinds de Olympische Spelen van Tokio, dik een maand geleden. De Belgisch kampioen pakte in Japan het zilver op de wegrit en werd zesde in de tijdrit.

De Tour of Britain telt in totaal acht etappes en eindigt volgende week zondag in het Schotse Aberdeen.