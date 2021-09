Annemiek van Vleuten heeft zondag de vierdaagse rittenkoers Challenge by La Vuelta op haar naam geschreven. Zoals verwacht kwam de leidende positie van de Nederlandse in het klassement op de slotdag niet meer in gevaar.

Van Vleuten sloeg in de zware klimtijdrit van zaterdag een dubbelslag met dagsucces en het veroveren van de leiderstrui. "Ik had een hele goede dag gisteren, vandaag heb ik behouden gereden en wilde ik een kans geven aan mijn ploeggenoten om de rit te winnen", zei Van Vleuten na de slotetappe, die werd gewonnen door de Belgische Lotte Kopecky.

In die vierde etappe, een rit over 107 kilometer van As Pontes naar Santiago de Compostela, bleven van een kopgroep van dertien uiteindelijk vier renners over, onder wie wereldkampioene Anna van der Breggen en Shirin van Anrooij.

De Amerikaanse Leah Thomas, ploeggenote van Van Vleuten bij het Spaanse Movistar, probeerde 10 kilometer voor de finish weg te rijden bij haar medevluchters. Het peloton had op dat moment de kopgroep al in zicht. De poging strandde in de laatste paar honderd meter, waarna Kopecky de snelste was in de sprint, voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten. Foto: Getty Images

Van Vleuten treedt in voetsporen Van Dijk

De 38-jarige Van Vleuten is de tweede Nederlandse eindwinnaar van de Challenge by La Vuelta, die in 2015 de eerste editie kende. Ellen van Dijk won de rittenkoers in 2018 en de afgelopen twee jaar was de Duitse Lisa Brennauer de beste.

In het eindklassement had Van Vleuten 1.34 minuut voorsprong op Marlen Reusser. De Zwitserse Elise Chabbey werd derde, de Nederlandse Floortje Mackaij achtste.

Van Vleuten won eerder deze zomer al de olympische tijdrit in Tokio en in de wegwedstrijd was er zilver voor de Nederlandse. Kort na de olympische wedstrijden zegevierde ze ook nog in de Clásica San Sebastián.