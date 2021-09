Miguel Ángel López is zondag door het stof gegaan na zijn veelbesproken opgave in de Vuelta a España. De Colombiaan kneep zaterdag in de laatste bergetappe woedend in de remmen, toen de toenmalige nummer drie van het algemeen klassement van zijn ploeg Movistar te horen kreeg dat hij de achtervolging op de groep met favorieten moest staken.

"Ik wil langs deze weg mijn excuses aanbieden aan mijn ploeggenoten", aldus López in een verklaring aan de Colombiaanse krant El Espectador. "We waren nog maar met vijf man en ze deden hun uiterste best voor ons."

"Het is uiteindelijk gelopen zoals het gelopen is en ik besloot te stoppen met een strijd die zo goed als verloren was. Nu wil ik tegen de fans, sponsoren en organisatoren zeggen: het spijt me voor wat er gebeurd is."

De 27-jarige López reed met Egan Bernal op een achterstand van ruim vijf minuten van klassementsleider Primoz Roglic, toen de Colombiaan woedend in de ploegleiderswagen stapte. Door die grote achterstand was hij virtueel zijn derde plaats in het algemeen klassement kwijt.

Volgens zijn coach en schoonvader Rafaël Acevedo zou López van zijn ploegleider te horen hebben gekregen dat hij de achtervolging op de groep met favorieten moest staken, zodat Movistar-kopman Enric Mas meer tijd kon winnen op Bernal. Daarop kneep López in de remmen.

'Superman' zat vervolgens tien minuten in de ploegleiderswagen. Francisco Vila en zijn ploeggenoot Imañol Erviti overtuigden hem aanvankelijk nog om door te gaan, maar López gaf niet veel later definitief op en kwam niet meer over de streep.

Miguel Ángel López kneep in de remmen nadat hij niet meer had mogen achtervolgen in de laatste bergetappe. Foto: Getty Images

'Vervelend om zo te moeten eindigen'

"Zoals de meesten van jullie hebben gezien, was het moment waarop het peloton uit elkaar viel een moeilijke situatie om op te lossen", aldus López. "Enkele renners uit het klassement reden voor ons en het was moeilijk om het gat te dichten."

"Ook al was het gat niet zo groot, in dit stadium van de Vuelta was het zwaar. De benen waren moe, het niveau was hoog en het was duidelijk dat niemand ons zou helpen het gat te dichten. Het duurde lang voordat we reageerden. Uiteindelijk is het vervelend om de Vuelta op deze manier te eindigen."

De Vuelta a España wordt zondag afgesloten met een heuvelachtige tijdrit over bijna 34 kilometer naar Santiago de Compostella. Primoz Roglic verdedigt in de race tegen de klok een voorsprong van 2 minuten en 38 seconden op nummer twee Mas. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma won al de laatste twee edities van de Ronde van Spanje.