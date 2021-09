Mathieu van der Poel blijft langer voor Alpecin-Fenix rijden. De Belgische WorldTour-ploeg heeft het contract met de Brabantse veelvraat opengebroken en verlengd tot en met 2025, zo is zondag bekendgemaakt. Bovendien blijft hij tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs het wielrennen, mountainbiken en veldrijden combineren.

De 26-jarige Van der Poel is al tien jaar verbonden aan de ploeg die door de broers Christoph en Philip Roodhooft wordt geleid. In die periode won hij onder meer 34 koersen op de weg, werd hij vier keer wereldkampioen in het veldrijden en werd hij in 2019 Europees kampioen mountainbiken.

Van der Poel beleefde in juni het hoogtepunt in zijn loopbaan door op indrukwekkende wijze de gele trui te veroveren in de Tour de France. De Brabander won na een fraaie aanval de rit naar de Mûr-de-Bretagne en nam daarmee ook de leiding in het algemeen klassement over. De dubbelslag droeg hij op aan zijn overleden opa Raymond Poulidor.

Een maand later ging het helemaal mis voor Van der Poel in de olympische mountainbikerace in Tokio. De Nederlander dacht dat er bij een blinde sprong van een rots een plankje lag. Dat bleek niet het geval, waarna hij hard op zijn rug viel. Na ongeveer de helft van de race gaf hij op. Momenteel herstelt Van der Poel nog van een rugblessure, waar hij al voor de Spelen last van had.

"Ik ben erg blij dat ik een contract voor meerdere jaren heb getekend bij de ploeg die als mijn tweede familie voelt", aldus Van der Poel. "Ik heb het erg naar mijn zin bij Alpecin-Fenix. De ploeg heeft zich in de afgelopen jaren fantastisch ontwikkeld en wordt elk jaar alleen maar beter en sterker."

"Het is uniek dat ik al zo lang voor dezelfde ploeg rijd", vervolgt Van der Poel. "Wie weet heb ik straks maar voor één ploeg gereden in mijn gehele loopbaan. Ik kijk nog niet te ver vooruit, maar er zou een droom uitkomen als ik in alle drie de disciplines wereldkampioen zou worden. Hoogstwaarschijnlijk blijf ik tot en met de Spelen van 2024 in Parijs wielrennen, veldrijden en mountainbiken combineren."

Grootste overwinningen bij Alpecin-Fenix

In het shirt van Alpecin-Fenix boekte Van der Poel grootse overwinningen, waaronder de Amstel Gold Race in 2019, het Nederlands kampioenschap op de weg, de Ronde van Vlaanderen en de BinckBank Tour in 2020 en dit jaar de Strade Bianche, twee etappes in Tirreno-Adriatico en de Ronde van Zwitserland en dus de rit in de Tour.

Ook in het veldrijden was Van der Poel bijzonder succesvol. Hij werd tot dusver vier keer wereldkampioen en drie keer Europees kampioen in de modder. Daarnaast won hij ook nog eens 28 wedstrijden in de strijd om de wereldbeker.

In het mountainbiken, waar hij zich sinds 2016 op stort, was hij dertig keer de beste. De Europese titel in 2019 was tot dusver het hoogtepunt in zijn loopbaan op de mountainbike. Dit jaar won hij twee races in die discipline.

Mede dankzij de opmars van Van der Poel is Alpecin-Fenix de afgelopen jaren ook uitgegroeid tot een succesvolle ploeg in het wegpeloton. De Belgische formatie, die in 2009 begon als BKCP-Powerplus, behoort momenteel tot de ProTour-categorie, een categorie onder de WorldTour. Als winnaar van de Europe Tour verwierf Alpecin-Fenix dit jaar een ticket voor alle WorldTour-koersen.