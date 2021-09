Deceuninck-Quick-Step heeft zaterdag voor mooie beelden gezorgd in de voorlaatste etappe van de Vuelta a España. Alle renners van de Belgische ploeg kwamen in de laatste bergrit gezamenlijk over de streep om groenetruidrager Fabio Jakobsen op tijd te laten finishen.

Volg nieuws over de Vuelta a España Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Vuelta a España

Fabio Jakobsen was dolblij nadat hij de finish binnen de tijdslimiet had gehaald. Fabio Jakobsen was dolblij nadat hij de finish binnen de tijdslimiet had gehaald. Foto: Getty Images

De renners van Deceuninck-Quick-Step kwamen zij aan zij over de streep. De renners van Deceuninck-Quick-Step kwamen zij aan zij over de streep. Foto: Getty Images

Ook tijdens de etappe werd Jakobsen continu omringd door zijn ploeggenoten. Ook tijdens de etappe werd Jakobsen continu omringd door zijn ploeggenoten. Foto: Getty Images

Jakobsen kan al niet meer achterhaald worden in de strijd om de groene trui. Jakobsen kan al niet meer achterhaald worden in de strijd om de groene trui. Foto: Getty Images

Als de Nederlander zondag de finish haalt in de tijdrit, wint hij het puntenklassement. Als de Nederlander zondag de finish haalt in de tijdrit, wint hij het puntenklassement. Foto: Getty Images