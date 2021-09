Miguel Ángel López heeft in de twintigste etappe van de Vuelta a España opgegeven. De kopman van Movistar raakte in de laatste bergrit op flinke achterstand en gaf woedend op.

De 27-jarige López kneep in de remmen toen hij samen met onder anderen Egan Bernal op ruim vijf minuten achterstand van de favorietengroep reed. De Colombiaan kon op de Alto de Mougás, de derde klim van de dag, het tempo van onder anderen klassementsleider Primoz Roglic niet volgen.

Door de grote achterstand verspeelde López zijn derde plaats in het algemeen klassement. Op zo'n 20 kilometer van de finish was hij er klaar mee en stapte hij uit frustratie van zijn fiets.

Vervolgens zat López tien minuten in de ploegleiderswagen van Movistar. Ploegleider Francisco Vila en zijn teamgenoot Imañol Erviti haalden hem nog over om zijn weg te vervolgen, maar kort voor de finish hield 'Superman' het alsnog voor gezien.

López won donderdag nog de koninginnenrit in de Vuelta. In het klassement had hij voorafgaand aan de voorlaatste etappe een kleine drie minuten achterstand op Roglic.

De Vuelta wordt zondag afgesloten met een 33,8 kilometer lange individuele tijdrit naar bedevaartsoord Santiago de Compostela. Roglic is met ruim 2,5 minuten voorsprong op nummer twee Enric Mas, ploeggenoot van López, al vrijwel zeker van zijn derde eindzege op rij in de Ronde van Spanje.

