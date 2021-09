Primoz Roglic is met nog één etappe voor de boeg vrijwel zeker van de eindzege in de Vuelta a España. De kopman van Jumbo-Visma hield zijn voorsprong in het algemeen klassement zaterdag vast in de laatste bergrit, die werd verrassend gewonnen door de Fransman Clément Champoussin.

Roglic eindigde in de twintigste etappe als tweede op zes seconden van Champoussin, die deel uitmaakte van de vroege vlucht en in de finale was gedemarreerd. Adam Yates werd op acht tellen derde, vlak voor Enric Mas.

Hierdoor heeft Roglic in het klassement nu 2.38 minuten voorsprong op nummer twee Mas. Jack Haig nam de derde plaats over van Miguel Ángel López, die halverwege de rit moest lossen en zelfs een tijdje dreigde op te geven. De Australiër heeft bijna vijf minuten achterstand.

Ook Egan Bernal kon de favorietengroep op de derde beklimming van de dag niet langer volgen en kwam uiteindelijk op bijna zeven minuten binnen. De Colombiaan zakte naar de zesde plaats in het klassement en heeft bijna twaalf minuten achterstand.

Roglic kan zijn derde eindzege op rij zondag veiligstellen in de 33,8 kilometer lange afsluitende tijdrit naar bedevaartsoord Santiago de Compostela.

Bernal raakt op flinke achterstand

In de twintigste etappe over 202,2 kilometer van Sanxenxo naar de Alto Castro de Herville moest er flink geklommen worden. Na vier beklimmingen, waaronder een van de eerste categorie, lag de aankomst op een col van de tweede categorie.

Na diverse demarrages vormde zich een kopgroep van zestien renners, onder wie DSM-kopman Romain Bardet, tweevoudig ritwinnaar Michael Storer en Matteo Trentin. Het gezelschap kreeg alle ruimte van het peloton en nam zo'n negen minuten voorsprong.

Het peloton dunde gedurende de etappe steeds verder uit en op de Alto de Mougás bestond de favorietengroep nog uit vijf renners, onder wie Roglic en Mas. Onder anderen López en Bernal konden niet volgen en raakten op flinke achterstand.

Woedende López dreigt op te geven

Op diezelfde klim van de eerste categorie sprong Ryan Gibbons weg uit de kopgroep, die ondertussen nog tien man telde. De Zuid-Afrikaan pakte een minuut op zijn medevluchters, die op de slotklim werden ingerekend door de favorietengroep.

López reed inmiddels evenals Bernal op meer dan vijf minuten achterstand van de groep met Roglic. De gefrustreerde Movistar-renner wilde daarom afstappen, maar uiteindelijk werd hij overgehaald om zijn weg te vervolgen.

Gibbons bleef lang alleen vooruit, maar werd met 3 kilometer voor de boeg gegrepen door de favorietengroep. Daaruit reed Champoussin even later weg en de 23-jarige renner van AG2R Citroën soleerde naar zijn eerste profzege in zijn carrière.