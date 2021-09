Sonny Colbrelli heeft zaterdag de leiding veroverd in de Benelux Tour. De Italiaan van Bahrain Victorious won na een solo van 25 kilometer een etappe door de Belgische Ardennen en bleef zijn achtervolgers, onder wie Tom Dumoulin, ruim een halve minuut voor.

De 31-jarige Colbrelli sprong op 49 kilometer van de finish met Matej Mohoric en Marc Hirschi weg uit het peloton. Het drietal sloeg op de eerste heuvels in de Ardennen een gat van een halve minuut, waarna Colbrelli op 25 kilometer van de streep solo ging. In finishplaats Houffalize bleef hij nummer twee Mohoric 42 seconden voor.

Tom Dumoulin ging lange tijd in de achtervolging op Colbrelli. Bij de aanval van de Italiaan reed de Limburger nog maar tien seconden achter de renner van Bahrain Victorious, maar dichterbij dan dat kwam de renner van Jumbo-Visma niet. Hij kwam in de achtervolgende groep met Mohoric over de streep.

Colbrelli, die voorafgaand aan deze zesde etappe een achterstand van veertien seconden had op leider Stefan Küng, heeft in het algemeen klassement een voorsprong van bijna een minuut op nummer twee Mohoric.

Voor Colbrelli is de ritzege in Houffalize alweer zijn vierde overwinning van het seizoen. Hij werd eerder dit jaar Italiaans kampioen op de weg en won ook een etappe in het Critérium du Dauphiné en een rit in de Ronde van Romandië.

Zondag is de afsluitende etappe van de Benelux Tour, die in Nederland, België en Luxemburg verreden wordt. Na ruim 181 heuvelachtige kilometers wordt de streep getrokken op de iconische Muur van Geraardsbergen. Taco van der Hoorn won afgelopen woensdag nog de derde etappe in Hoogerheide.