Annemiek van Vleuten heeft zaterdag op fraaie wijze een dubbelslag geslagen in de WorldTour-koers Challenge by La Vuelta. De geboren Vleutense bekroonde in de derde etappe een indrukwekkende solo van 50 kilometer met een ritzege en veroverde daarmee ook de rode leiderstrui.

De 38-jarige Van Vleuten sprong op de flanken van de Alto de A Lama op 60 kilometer van de streep weg uit het peloton en kreeg alleen de Hongaarse Kata Blanka Vas, de Poolse Kasia Niewiadoma en Elisa Longo Borghini uit Italië met zich mee.

Na een nieuwe tempoversnelling van Van Vleuten bleef alleen Longo Borghini over, waarna de regerend olympisch kampioene op de weg op 50 kilometer van de streep solo ging. De kopvrouw van Movistar liep vervolgens meer dan drie minuten uit op de groep met favorieten, waarin ook de leider Marlen Reusser reed. Uiteindelijk hield ze 2 minuten en 48 seconden over ten opzichte van nummer twee Liane Lippert.

Voor Van Vleuten is het haar tweede zege in de Challenge by La Vuelta, die voorheen de Madrid Challenge heette. Vrijdag won ze al de klimtijdrit in de Spaanse rittenkoers, wat haar tiende zege van het seizoen betekende.

In het algemeen klassement had Van Vleuten een flinke inhaalslag te maken nadat ze donderdag in de openingsrit bijna twee minuten had verloren ten opzichte van Reusser. Momenteel heeft ze een voorsprong van bijna twee minuten op nummer twee Reusser.

Zondag is de slotetappe van de Challenge by La Vuelta. Voor de rensters staat een overwegend vlakke rit over ruim 107 kilometer op het programma, met Santiago de Compostella als finishplaats. De afsluitende tijdrit van de Ronde van Spanje voor mannen wordt zondag eveneens gehouden in het christelijke bedevaartsoord.