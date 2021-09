Voor Dan Martin wordt de Ronde van Lombardije op 9 oktober zijn laatste koers in zijn loopbaan. De 35-jarige Ier heeft via zijn ploeg Israel Start-Up Nation laten weten dat hij na veertien jaar stopt met wielrennen.

"Ik heb hier lang over nagedacht, maar ik denk dat het tijd is om te stoppen", meldt Martin. "Er zijn nog andere dingen in het leven dan wielrennen en ik heb al een tijdje geleden gemerkt dat ik het plezier in de sport een beetje kwijt ben."

Martin heeft 22 overwinningen op zijn erelijst staan, waaronder ritzeges in de drie grote rondes. In de Tour de France won hij twee etappes (in Bagnères de Bigorre in 2013 en op de Mûr-de-Bretagne in 2018), net als in de Vuelta a España (2011 en 2020). Eerder dit jaar voegde hij daar ook nog een ritzege in de Ronde van Italië aan toe.

In het eindklassement van de grote wielerrondes eindigde hij zes keer in de top tien. Met Luik-Bastenaken-Luik (2013) en de Ronde van Lombardije (2014) staan er ook twee klassiekers op zijn erelijst.

De puncher reed voor achtereenvolgens Garmin, Quick-Step en UAE Emirates en kwam de laatste twee jaar voor Israel Start-Up Nation uit. Bij die kleinere ploeg was hij naast viervoudig Tour-winnaar Chris Froome, sprinter André Greipel en klimmer Michael Woods een van de blikvangers. Eerder dit jaar maakte Greipel al bekend in 2022 te gaan stoppen.