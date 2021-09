Fabio Jakobsen kan na de etappe van vrijdag niet meer ingehaald worden in het puntenklassement van de Vuelta a España. Als de sprinter van Deceuninck-Quick-Step zondag de finish haalt, wordt hij de vijfde Nederlandse winnaar van de groene trui in de Spaanse wielerronde.

Volg nieuws over de Vuelta a España Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Vuelta a España

Jakobsen staat na negentien ritten op 250 punten. De Gelderlander, die in deze editie van de Vuelta al drie etappes won, heeft 88 punten voorsprong op nummer twee Primoz Roglic.

In de laatste twee dagen van de Vuelta zijn in totaal nog zestig punten te verdienen. Zaterdag kunnen veertig punten worden opgeraapt in de laatste bergrit en zondag zijn twintig punten te verdienen in de afsluitende tijdrit naar bedevaartsoord Santiago de Compostela.

Mocht Jakobsen zondag de finish halen, dan wordt hij de opvolger van Bauke Mollema. De Groninger won in 2011 het puntenklassement in de Vuelta.

In totaal ging de groene trui in de Ronde van Spanje vijf keer eerder naar een Nederlander. Jan Janssen is de enige die twee keer als eerste eindigde in het puntenklassement: 1967 en 1968. Bas Maliepaard was in 1963 de eerste Nederlandse winnaar en werd in 1966 opgevolgd door Jos van der Vleuten.

Ook kan Jakobsen de eerste Nederlandse winnaar van een trui in een grote ronde worden sinds de eindzege van Tom Dumoulin in de Giro d'Italia van 2017.