Magnus Cort heeft vrijdag zijn derde ritzege in deze editie van de Vuelta a España geboekt. De Deen was in de negentiende etappe de sterkste in de sprint van een kopgroep van zeven renners.

De 28-jarige Cort hield in de sprint de Portugees Rui Oliveira (tweede) en de Amerikaan Quinn Simmons (derde) achter zich. De zeven vluchters bleven net uit de greep van het peloton, waarvan de Italiaan Alberto Dainese op achttien seconden de sprint won. Fabio Jakobsen moest al vroeg lossen en kwam op ruime achterstand binnen.

Eerder deze Vuelta won Cort al de zesde en de twaalfde etappe. In totaal heeft de renner van EF Education-NIPPO nu zes ritzeges in de Ronde van Spanje op zijn palmares staan. In 2016 was hij twee keer succesvol en vorig jaar eenmaal.

Primoz Roglic behield zonder problemen de leiding in het algemeen klassement. De kopman van Jumbo-Visma heeft 2,5 minuten voorsprong op nummer twee Enric Mas.

Zaterdag gaat de Vuelta verder met de laatste bergrit. Een dag later wordt de Spaanse wielerronde afgesloten met een individuele tijdrit naar bedevaartsoord Santiago de Compostella.

Jakobsen moet op derde klim lossen

De negentiende rit voerde het peloton over 191,2 heuvelachtige kilometers van Tapia naar Monforte de Lemos. Vooral het begin van de etappe was lastig met twee beklimmingen van de tweede categorie en een col van de derde categorie. De aankomst lag op een vlakke strook.

Vroeg in de etappe vormde zich een kopgroep van achttien renners, onder wie oud-winnaar Fabio Aru, Cort, Anthony Roux en Simmons. Het gezelschap kreeg niet meer dan drie minuten voorsprong van het door Team DSM geleide peloton.

Voor Jakobsen was het eerste deel van de rit te zwaar. De Nederlandse sprinter, die deze Vuelta al drie etappes won, moest op de derde klim lossen en slaagde er daarna niet meer in om terug te komen.

Fabio Jakobsen raakte vroeg in de etappe op achterstand. Foto: Getty Images

Meintjes geeft op na harde val

Met nog 60 kilometer voor de boeg werd de voorsprong van de kopgroep steeds kleiner, waarop verschillende vluchters demarreerden. Hierdoor bleven even later zeven vluchters over.

Op dat moment maakte Louis Meintjes geen deel meer uit van het peloton. De Zuid-Afrikaan, die tiende stond in het algemeen klassement, kwam hard ten val en moest opgeven.

Het septet leek ingerekend te gaan worden, maar had op 5 kilometer van de finish nog altijd een halve minuut voorsprong. Het peloton deed nog alle moeite om dichterbij te komen, maar kwam uiteindelijk tekort. In de straten van Monforte de Lemos trok Lawson Craddock de sprint aan voor zijn ploeggenoot Cort, die vervolgens zijn hattrick completeerde.