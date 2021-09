Caleb Ewan heeft vrijdag zijn eerste zege geboekt sinds zijn harde val in de Tour de France. De 27-jarige renner was in de vijfde etappe van de Benelux Tour de sterkste in een sprint heuvelop. Stefan Küng is de nieuwe leider.

Ewan rekende in het Vlaamse Bilzen af met de Italiaan Sonny Colbrelli, de Nederlander Danny van Poppel en de Slowaak Peter Sagan. Mike Teunissen (zevende) was de tweede Nederlander in de top tien.

De Benelux Tour is de tweede koers voor Ewan sinds hij eind juni zijn sleutelbeen brak toen hij hard onderuitging in de massasprint van de derde etappe van de Ronde van Frankrijk. Hij had eerder deze week nog niet echt kunnen meesprinten in de WorldTour-koers door Nederland en België.

Stefan Bissegger verloor de leiderstrui in de heuvelachtige finale. Kasper Asgreen, de nummer twee van het klassement, kreeg materiaalpech met nog 9 kilometer te gaan, waardoor Küng de leiderstrui omgehangen kreeg. De Zwitser heeft een voorsprong van twee seconden op Luke Durbridge.

De Benelux Tour eindigt komend weekend met twee heuvelachtige etappes.

Ritwinnaar Van der Hoorn stapt af

Na vier veelal vlakke etappes moest er vrijdag in de 192 kilometer lange rit tussen Riemst en Bilzen voor het eerst wat geklommen worden. In de finale reden de renners drie keer over de Keiberg (400 meter à 6,5 procent) en de Letenberg (400 meter à 6 procent).

Remco Evenepoel stapte vanwege maagproblemen niet meer op in Riemst, terwijl ritwinnaar Taco van der Hoorn tijdens de etappe ziek opgaf. Hugo Houle, Casper Pedersen en Jack Bauer waren nog fit en vormden de kopgroep van de dag, maar de vluchters werden met nog ruim 10 kilometer te gaan teruggepakt.

Asgreen plaatste een versnelling op de laatste doorkomst van de Keiberg. Dat zorgde voor wat scheuren in de voorste groep, maar niet voor grote verschillen. Leider Bissegger kon het hoge tempo niet volgen, terwijl Asgreen vlak na zijn demarrage in de achtervolging moest door problemen met zijn fiets.

Een vrij grote groep ging in Bilzen sprinten om de zege en Ewan timede het best. De Australiër kwam in de oplopende finishstraat op het juiste moment uit het wiel van Colbrelli en boekte zijn vijfde zege van het jaar.