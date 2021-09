Annemiek van Vleuten heeft vrijdag haar tiende zege van het seizoen geboekt. De olympisch kampioene was de beste in de tweede etappe van de WorldTour-koers Challenge by La Vuelta, een klimtijdrit van 7,3 kilometer.

De 38-jarige Van Vleuten had negentien minuten en acht seconden nodig voor de chronorace op de Montaña de Manzaneda. De rensters moesten direct vanuit de start omhoog en overwonnen een hoogteverschil van 429 meter, goed voor een gemiddelde stijging van 5,9 procent.

Klassementsleidster Marlen Reusser gaf negentien seconden toe op Van Vleuten en eindigde als tweede. Ruim een maand geleden pakte de Zwitserse al zilver in de olympische tijdrit in Japan, toen ook achter Van Vleuten. De Italiaanse Marta Cavalli werd vrijdag derde op 27 tellen.

Reusser soleerde donderdag naar de zege in de eerste etappe van de Spaanse etappekoers en behoudt de leiderstrui. Ze heeft met nog twee ritten te gaan een voorsprong van 1.36 minuten op nummer twee Pauliena Rooijakkers en 1.39 minuten op Van Vleuten.

Van Vleuten won eerder dit jaar onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Noorwegen. Het is de vierde keer in vijf jaar dat ze minimaal tien zeges boekt.

De Challenge by La Vuelta heette voorheen de Madrid Challenge en bestaat dit jaar uit vier etappes. De koers wordt verreden tijdens de slotdagen van de Ronde van Spanje voor de mannen, die zondag eindigt in Santiago de Compostella.