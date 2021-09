Bij Primoz Roglic overheerst de opluchting na de koninginnenrit in de Vuelta a España. De kopman van Jumbo-Visma eindigde donderdag op een loodzware slotklim als tweede achter Miguel Ángel López en gaat in het algemeen klassement iets steviger aan de leiding.

"Het was een heel zware rit, vooral na de inspanningen op de Lagos de Covadonga van woensdag", doelde Roglic op zijn ritzege van woensdag. "Maar ik ben blij dat ik deze klim op mocht rijden en vooral dat ik hier nog met de rode leiderstrui zit."

De Sloveen zag dat andere ploegen er wederom een zware dag van maakten. In de achttiende etappe ging Michael Storer op jacht naar zijn derde ritzege in de Vuelta, maar de Australische vluchter werd op de slotklim gegrepen door David de la Cruz. De Spanjaard werd op zijn beurt gepasseerd door López, die vervolgens naar de overwinning soleerde.

"Ze hebben heel hard gereden. Dat had van mij wel wat rustiger gemogen", zei Roglic. "Het was van start tot finish een zware etappe. Ik ben blij dat de bergritten erop zitten, maar dat geldt waarschijnlijk ook voor de rest van het peloton."

"Iedereen voelt de benen na drie weken en vooral na de inspanningen van de afgelopen dagen. Er komen bovendien nog zware ritten aan, waarin we het karwei hopelijk kunnen afmaken", aldus de titelverdediger, die in het klassement nu 2,5 minuten voorsprong heeft op nummer twee Enric Mas.

Miguel Ángel López won de koninginnenrit. Foto: Getty Images

López: 'Beloning voor jaren van opoffering'

López kon zijn geluk niet op met zijn overwinning. "Het is fantastisch dat ik een etappe van dit kaliber kan winnen", jubelde hij. "Het is de beloning voor jaren van opoffering en strijdvaardigheid. Niet alleen van mij, maar van iedereen in mijn omgeving."

De Colombiaan, die op een kleine drie minuten derde staat in het klassement, won al eens twee etappes in de Vuelta, maar dat was vier jaar geleden. Hij bezorgde Movistar dit jaar bovendien de eerste ritzege in een grote ronde.

López was ook vol lof over zijn ploeggenoten, van wie inmiddels drie de Vuelta hebben verlaten. "We zijn nog maar met vijf man in deze Vuelta. Iedereen die er nog is, doet echt constant fantastisch werk. Ook de jongens die inmiddels al zijn afgestapt, hebben hieraan meegewerkt. Het is een zege voor ons allemaal."