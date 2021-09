Miguel Ángel López heeft donderdag de koninginnenrit in de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De Colombiaan kwam als eerste boven op een loodzware slotklim. Primoz Roglic gaat iets steviger aan de leiding in het algemeen klassement.

De 27-jarige López sprong met 4 kilometer voor de boeg weg uit de favorietengroep en kwam solo over de finish. Hij bleef Roglic veertien seconden voor. Enric Mas eindigde op twintig tellen als derde, vlak voor Egan Bernal.

López boekte zijn derde Vuelta-ritzege, nadat hij in 2017 ook al tweemaal succesvol was geweest. De Movistar-renner bezorgde zijn ploeg bovendien de eerste overwinning in een grote ronde van dit jaar.

In het algemeen klassement heeft Roglic nu 2,5 minuten voorsprong op nummer twee Mas. López bezet op een kleine drie minuten de derde plaats en Bernal klimt met bijna vijf minuten achterstand naar de vijfde plaats.

Vrijdag staat een heuvelachtige rit over 191,2 kilometer van Tapia naar Monforte de Lemos op het programma.

Drie Nederlanders in omvangrijke kopgroep

In de achttiende etappe over 162,6 kilometer van Salas naar de Altu d'El Gamoniteiru moest er flink geklommen worden. Na twee beklimmingen van de eerste categorie en een van de tweede categorie lag de finish op een col van de buitencategorie.

Kort na de start vormde zich een omvangrijke vluchtersgroep van 32 renners, onder wie de Nederlanders Koen Bouwman, Thymen Arensman en Bert-Jan Lindeman, oud-winnaar Fabio Aru en Rafal Majka. Zij kregen de ruimte van het peloton, al moest Lindeman op de eerste klim vooraan lossen.

Op 70 kilometer van de finish ging Michael Storer op de Altu de la Cobertoria, de tweede col, alleen in de aanval. De Australiër, die deze Vuelta al twee etappes won, had al snel een voorsprong van twee minuten op de achtervolgende groep - die was uitgedund tot achttien renners - te pakken, terwijl het peloton op bijna zes minuten volgde.

Michael Storer reed lange tijd solo aan kop. Michael Storer reed lange tijd solo aan kop. Foto: Getty Images

Storer ingerekend op slotklim

Voor Movistar was dat aanleiding om het tempo in het uitgedunde peloton op te voeren, waardoor de achtervolgers met nog 27 kilometer voor de boeg werden ingerekend en het verschil met Storer flink terugliep. Aan de voet van de slotklim had de DSM-renner nog 2,5 minuten van zijn voorsprong over.

Op de 14,6 kilometer lange Altu d'El Gamoniteiru (gemiddelde stijging van 9,8 procent) sprong David de la Cruz weg uit de favorietengroep. De Spanjaard ging op jacht naar Storer en voegde zich vrij snel bij de eenzame koploper.

De twee bleven even bij elkaar, maar op 5,5 kilometer van de meet liet De la Cruz zijn medevluchter achter. Kort daarna demarreerde López uit de favorietengroep en passeerde hij de Spanjaard. 'Superman' sloeg een gat van een halve minuut met de favorietengroep en hield ondanks stukken van liefst 17 procent stijging stand.