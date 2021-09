Taco van der Hoorn heeft zijn doorbraak in het internationale peloton woensdag beloond zien worden met een contractverlenging bij zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. De geboren Rotterdammer tekende enkele uren na zijn ritzege in de Benelux Tour een nieuw driejarig contract.

De 27-jarige Van der Hoorn vestigde eerder dit jaar zijn naam in het peloton door een etappe in de Giro d'Italia te winnen. In die rit bleef hij het peloton nipt voor in een sprintersrit. Dat kunstje herhaalde hij woensdag in de Benelux Tour, waarmee zijn teller dit jaar op twee WorldTour-zeges staat. In zijn zes jaar lange profloopbaan won hij vijf koersen.

"Ik ben zo gelukkig, dat ik dit nieuws van de daken wil schreeuwen", aldus Van der Hoorn in een persbericht van het Belgische Wanty-Gobert. "Het is zo fijn om na alle onzekerheid van vorig jaar de komende seizoenen in alle sereniteit te kunnen werken. Deze contractverlenging was van mijn kant uit heel logisch."

"Ik heb het enorm naar mijn zin in de ploeg vanwege de uitstekende sfeer, het programma dat voor mij opgesteld wordt en de rol die ik binnen het team heb. Voor mijn ploegmaten werken is deel van mijn DNA en daarnaast krijg ik regelmatig de kans om in de aanval te gaan of mijn eigen kaart te trekken."

"Na een korte tijd voel ik me hier helemaal thuis, ik zou Intermarché-Wanty-Gobert voor geen enkel ander team willen inruilen. De euforie die mijn ritoverwinning in de Ronde van Italië binnen het volledige team teweegbracht, staat in mijn geheugen gegrift."

Van der Hoorn verruilde vorig jaar Jumbo-Visma voor Intermaché-Wanty-Gobert omdat zijn aflopende contract bij de Nederlandse formatie niet werd verlengd. Daarvoor reed hij twee jaar voor Roompot, dat destijds een continentale ploeg was. Ook Boy van Poppel blijft één jaar langer bij Wanty-Gobert.