Primoz Roglic sprak woensdag van zijn beste etappe ooit in de Vuelta a España na zijn fraaie dubbelslag in de zware bergrit naar Lagos de Covadonga. De kopman van Jumbo-Visma rekende na een lange aanval op de slotklim af met Egan Bernal en heroverde daarmee ook de leiderstrui in de Ronde van Spanje.

"In de wielersport zijn er altijd risico's, er kan van alles gebeuren", waren de eerste woorden van Roglic in het flashinterview. "Maar het ging goed vandaag. Ik heb ervan genoten. Het is een geweldige dag voor mij en de ploeg."

De 31-jarige Roglic deed op ruim 60 kilometer van de streep voor het eerst van zich spreken door een aanval van Bernal te pareren. Vervolgens besloten de Sloveen en de Colombiaan samen verder te rijden.

Bij Roglic ging er niets door het hoofd toen Bernal demarreerde. "Ik ging gewoon met hem mee. Daarna dacht ik wel: het is nog ver en er is nog een zware klim te gaan. Maar het ging goed. We hebben vandaag echt koers laten zien."

Roglic liet Bernal op de slotklim naar de top van Lagos de Covadonga staan. "Ik heb geprobeerd om zo snel mogelijk de top te bereiken. Egan kon mij niet meer volgen en ik ging alleen. Ik denk dat dit mijn beste rit in de Vuelta ooit was."

Roglic heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 2 minuten en 22 seconden op nummer twee Enric Mas, maar de tweevoudig Vuelta-winnaar wil niet zeggen dat de Ronde van Spanje al beslist is. "Het gat is nooit groot genoeg. Maar het is fijn en dit hebben we verdiend. Morgen volgt er nog een koninginnenrit en dan zien we wel of het (gat, red.) groot genoeg is."

Primoz Roglic en Egan Bernal sprongen op ruim 60 kilometer van de streep samen weg uit de groep met favorieten. Foto: Getty Images

Bernal: 'Dit is een revanche op mezelf'

Bernal was op zijn beurt blij dat hij lang met Roglic vooraan heeft kunnen rijden. De Tour-winnaar van 2019 was al kansloos voor de eindzege en wilde er het beste van maken in de zware bergrit.

"Ik wilde vandaag gewoon genieten op de fiets", zei Bernal, die uiteindelijk als zevende op 1 minuut en 35 seconden van Roglic binnenkwam, in het flashinterview. "We hebben vanochtend wel een plan gemaakt met de ploeg, maar in mijn hoofd wilde ik vooral genieten."

"Ik heb veel afgezien in deze Vuelta en eindelijk had ik vandaag goede benen. Dit is een revanche op mezelf. Ik wilde de koers hard maken en dat heb ik gedaan. Ik heb van elke kilometer genoten, ook al was het zwaar."

"Ik ben blij dat ik een aandeel had in de overwinning van Roglic, want hij was erg dapper vandaag. Hij had de leiding in de wedstrijd en ging met mij mee. Hij was de sterkste vandaag, dus ik ben blij voor hem."