Primoz Roglic heeft woensdag een fraaie dubbelslag geslagen in de Vuelta a España. De kopman van Jumbo-Visma won dankzij een indrukwekkende aanval de zware bergrit naar de top van de mythische Lagos de Covadonga en heroverde daarmee ook de leiderstrui in de Ronde van Spanje.

De 31-jarige Roglic sprong op de flanken van La Collada Llomena op 61 kilometer van de streep met Egan Bernal weg uit de groep met favorieten en sloeg met de kopman van INEOS Grenadiers direct een gat van meer dan een minuut op de concurrenten.

Roglic en Bernal handhaafden in de vallei richting de Lagos de Covadonga hun voorsprong, waarna Roglic zijn Colombiaanse rivaal op de slotklim liet staan. Op de top van de mythische beklimming had hij meer dan anderhalve minuut over op zijn ploeggenoot Sepp Kuss, die de sprint van de achtervolgende groep met Bernal won en tweede werd.

Door zijn derde ritzege in deze Vuelta neemt Roglic de leiderstrui over van Odd Christian Eiking, die liefst acht dagen de rode trui om zijn schouders droeg. De Noor werd al op de La Collada Llomena gelost en kwam ook nog ten val in de afdaling van de beklimming. Uiteindelijk kwam hij op ruim negen minuten van Roglic binnen.

Roglic had verdeeld over twee periodes al zes dagen de leiding in het algemeen klassement van de Ronde van Spanje, maar hij stond de leiderstrui tot twee keer toe opzettelijk af zodat hij geen verplichtingen meer had na een etappe.

De Ronde van Spanje duurt nog tot en met zondag. Donderdag staat er opnieuw een zware bergrit op het programma, naar de top van de Altu d'El Gamoniteiru. De Vuelta wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit over bijna 34 kilometer naar Santiago de Compostela.

Roglic hoopte verschil te maken in zware rit

Met vier beklimmingen, waarvan twee van de eerste categorie en één van de buitencategorie, op het programma werden de nodige verschillende verwacht in de zeventiende etappe van de Vuelta. Roglic zei voorafgaand aan de rit al dat hij hoopte het verschil te maken op de Lagos de Covadonga.

In de eerste uren van de bijna 186 kilometer lange rit probeerden verschillende avonturiers hun geluk te beproeven, onder wie de Nederlander Bert-Jan Lindeman, maar de vluchten hielden stuk voor stuk geen stand.

Bij de eerste beklimming van La Collada Llomena kreeg Dylan van Baarle met drie anderen wel de ruimte van het peloton. Zij werden uiteindelijk voor de top van de klim ingerekend door een achtervolgende groep met onder anderen Enric Mas. In de groep met favorieten kraakte leider Eiking voor het eerst.

Roglic laat Bernal staan op Lagos de Covadonga

Op de eerste kilometers van de tweede beklimming van La Collada Llomena stak Bernal het lont in het kruitvat. De Tour-winnaar van 2019 kreeg alleen Roglic met zich mee en de twee rivalen besloten op 61 kilometer van de streep samen door te rijden.

Roglic en Bernal liepen al snel uit op de achtervolgende groep met onder anderen Enric Mas en bleven ook in de vallei naar de slotklim Lagos de Covadonga een minuut voor de concurrentie voor. Ondertussen was Eiking, die ook moest lossen uit de achtervolgende groep, in een afdaling hard ten val gekomen.

Op de mythische slotklim sloeg Roglic op 7 kilometer van de top toe. De Sloveen plaatste een ferme tempoversnelling waar de leeggereden Bernal geen antwoord op had, waarmee hij een voorschot nam op zijn derde eindzege op rij in de Ronde van Spanje.