Taco van der Hoorn verraste woensdag in de derde etappe van de Benelux Tour niet alleen het peloton, maar ook zichzelf. De 27-jarige renner had niet gedacht dat hij de sprint van een kopgroepje van vijf zou kunnen winnen.

"Ik gaf mezelf niet zo veel kans in de sprint", zei Van der Hoorn na zijn ritzege in Hoogerheide met een grote glimlach. "Ik ben eigenlijk vrij traag. Daarom wilde ik op het laatste heuveltje aanvallen, maar ik had die Samuele Battistella in mijn wiel en die reageerde meteen"

Van der Hoorn en de Italiaan Battistella reden samen met de Deen Mathias Norsgaard, de Australiër Luke Durbridge en de Belg Thimo Willems de hele dag in de aanval in de 168,3 kilometer lange etappe van het Belgische Essen naar het Brabantse Hoogerheide.

Het peloton hield de maximale voorsprong van het vijftal onder de drie minuten, maar toch wisten de sprintersploegen de vluchters niet terug te pakken. Van der Hoorn profiteerde en sprintte in een zware versnelling net wat beter dan Norsgaard, die tweede werd. De grote groep kwam drie seconden later over de streep.

"Ik zat in de sprint in een goeie positie en ging op het juiste moment aan", aldus Van der Hoorn. "Ik denk dat de rest ook wel een beetje moe was. Ik had niet verwacht dat ik het in de spurt zou kunnen afronden."

De geboren Rotterdammer was vol lof over zijn medevluchters. "Met bijvoorbeeld een brommer als Durbridge is het goed rijden. Als je de namen zag, wist je dat het een goede groep was om mee weg te komen. In de slotfase was het een technisch parcours, lastig voor het peloton om het gat te verkleinen."

Taco van der Hoorn rijdt op kop van de kopgroep van vijf. Taco van der Hoorn rijdt op kop van de kopgroep van vijf. Foto: Getty Images

Van der Hoorn won eerder al rit in Giro

Van der Hoorn boekte zo al zijn tweede grote zege van 2021, na etappewinst in de Giro d'Italia. Ook in Italië rondde hij een vlucht succesvol af door het peloton net voor te blijven.

De Nederlander dacht afgelopen winter nog dat hij een stap terug moest zetten. Zijn contract bij Jumbo-Visma werd niet verlengd en hij leek voor het kleine BEAT te gaan rijden. Tot Intermarché-Wanty-Gobert belde, een ploeg die promoveerde naar WorldTour-niveau.

Van der Hoorn bezorgde het Belgische team in de Giro de eerste zege op het hoogste niveau sinds de overwinning van de Zwitser Enrico Gasparotto in de Amstel Gold Race van 2016. Door Van der Hoorns succes op woensdag staat de teller voor Intermarché-Wanty op drie WorldTour-zeges in 2021, want Rein Taaramäe won twee weken geleden een etappe in de Vuelta a España.