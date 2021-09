Wilco Kelderman heeft de Benelux Tour noodgedwongen moeten verlaten. De kopman van BORA-hansgrohe kwam woensdag in de finale van de derde etappe ten val en is naar het ziekenhuis vervoerd voor nader onderzoek.

Kelderman belandde met nog zo'n 5 kilometer te gaan in de berm. Hij leek met name last van zijn arm te hebben.

"Het is heel vervelend voor Wilco", zegt ploegleider Jean-Pierre Heynderickx op de site van BORA-hansgrohe. "Hopelijk heeft hij niks ernstigs, we wachten nog op een update."

Kelderman ging voor een goed klassement in de Benelux Tour. Hij eindigde dinsdag als 33e in de tijdrit en stond vóór de derde rit zestiende in de algemene rangschikking, op 51 seconden van de Zwitserse leider Stefan Bissegger.

De dertigjarige Nederlander heeft in zijn carrière al heel veel pech en valpartijen meegemaakt, maar in zijn eerste seizoen bij BORA-hansgrohe leek het lang goed te gaan. Hij eindigde in juli knap als vijfde in de Tour de France.

De derde etappe van de Benelux Tour, een WorldTour-koers door Nederland en België, werd gewonnen door de Nederlander Taco van der Hoorn.