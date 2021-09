Wilco Kelderman is woensdag bij een val in de Benelux Tour zwaar gehavend geraakt. De kopman van BORA-hansgrohe brak zijn bekken, twee ribben en liep een diepe wond op in zijn linkerarm.

Kelderman belandde met nog zo'n 5 kilometer te gaan in de berm. Hij werd direct naar het ziekenhuis vervoerd, waar de ernst van de verwondingen werd vastgesteld.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of Kelderman geopereerd moet worden. Ook over de duur van de revalidatie kan de ploeg nog niets zeggen.

Kelderman ging voor een goed klassement in de Benelux Tour. Hij eindigde dinsdag als 33e in de tijdrit en stond vóór de derde rit zestiende in de algemene rangschikking, op 51 seconden van de Zwitserse leider Stefan Bissegger.

De dertigjarige Nederlander heeft in zijn carrière al heel veel pech en valpartijen meegemaakt, maar in zijn eerste seizoen bij BORA-hansgrohe leek het lang goed te gaan. Hij eindigde in juli knap als vijfde in de Tour de France.

De derde etappe van de Benelux Tour, een WorldTour-koers door Nederland en België, werd gewonnen door de Nederlander Taco van der Hoorn.