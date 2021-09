Taco van der Hoorn heeft woensdag op knappe en kenmerkende wijze de derde etappe van de Benelux Tour op zijn naam geschreven. De Nederlandse rasaanvaller was de beste van een kopgroepje van vijf, dat het peloton net voorbleef.

Van der Hoorn rekende in de sprint in het Brabantse Hoogerheide af met de Deen Mathias Norsgaard, de Australiër Luke Durbridge, de Italiaan Samuele Battistella en de Belg Thimo Willems.

Het geklopte peloton strandde op drie seconden van de winnaar. Peter Sagan won de spurt van de grote groep en eindigde als zesde. Danny van Poppel, ploegmaat van Van der Hoorn, werd achtste.

De 27-jarige Van der Hoorn won in mei al de derde etappe van de Giro d'Italia. Ook toen verraste de renner van Intermarché-Wanty-Gobert het peloton door vooruit te blijven na een aanval.

De geboren Rotterdammer brak in 2018 door met etappewinst in de BinckBank Tour, de oude naam van de Benelux Tour. Drie jaar geleden rondde hij een vlucht in de derde etappe ook succesvol af.

Stefan Bissegger blijft de leider in de WorldTour-koers door Nederland en België. De Zwitser won dinsdag de tijdrit en heeft een voorsprong van negentien seconden op Kasper Asgreen. Donderdag trekt het peloton definitief België in. De vierde etappe gaat over 166,1 kilometer van Aalter naar Ardooie en is wederom zo goed als vlak.

Sprintersploegen komen te laat

Direct na de start in het Belgische grensdorp Essen ontstond woensdag de kopgroep met Van der Hoorn, Battistella, Norsgaard, Durbridge en Willems. Arjen Livyns zat in eerste instantie ook mee, maar de jarige Belg (27) liet zich uitzakken nadat hij punten had gepakt in de strijd om het strijdlustklassement.

Het peloton leek de kopgroep goed onder controle te houden met een maximale voorsprong van drie minuten, maar op de drie lokale rondes van 29,3 kilometer rond Hoogerheide bleken de vluchters zeer taai te zijn. Met nog 10 kilometer te gaan had het vijftal nog steeds een marge van een minuut.

Dat was het sein voor Deceuninck-Quick-Step (Álvaro Hodeg) en Alpecin-Fenix (Tim Merlier) om Jumbo-Visma (Dylan Groenewegen) te helpen bij het kopwerk in het peloton, maar de sprintersploegen kwamen te laat. Van der Hoorn profiteerde optimaal en boekte zijn tweede (grote) zege van 2021.

Diep in de finale kwam Wilco Kelderman nog hard ten val. De nummer zestien van het algemeen klassement belandde in de berm en haalde de finish niet. Hij is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.