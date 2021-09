Nog 100 km - Mikel Landa in de aanval! In de laatste 2 kilometer van deze loodzware klim zet de Spanjaard een verschroeiende versnelling in, waarmee hij in no time aansluit bij de groep met Bouwman. Landa is niet meteen een bedreiging voor het algemeen klassement, hij staat al bijna vijftig minuten achter leider Eiking.