Jumbo-Visma heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Rohan Dennis. De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden tekent voor twee jaar bij de Nederlandse wielerploeg.

De 31-jarige Dennis komt over van INEOS Grenadiers, waar hij sinds 2020 voor rijdt. De Australiër moet bij Jumbo-Visma een ondersteunende rol gaan spelen voor de klassementsrenners, maar hij zal zo nu en dan ook voor eigen succes mogen gaan. Dennis is vanzelfsprekend ook een belangrijke troef in de tijdritten.

"Ik ben al een paar jaar met hem in gesprek. Hij is voor mij een droomaanwinst", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "Er zijn niet veel renners in het peloton die zijn kwaliteiten hebben. Hij is iemand met een heel grote motor die kilometerslang op kop kan rijden, het peloton bergop echt kan reduceren en een gevoelige versnelling kan doen. Daarnaast heeft hij een geweldige tijdrit."

Dennis kroonde zich in 2018 en 2019 tot wereldkampioen tijdrijden. Op de Olympische Spelen van deze zomer in Tokio eindigde hij de race tegen de klok met brons, achter zijn nieuwe ploeggenoten Tom Dumoulin (zilver) en Primoz Roglic (goud).

Rohan Dennis (rechts) in Tokio met zijn nieuwe ploeggenoten Tom Dumoulin en Primoz Roglic. Rohan Dennis (rechts) in Tokio met zijn nieuwe ploeggenoten Tom Dumoulin en Primoz Roglic. Foto: AFP

'Kon deze mogelijkheid niet laten schieten'

De tijdritspecialist boekte in zijn carrière in elke grote ronde een keer een individuele etappezege. In 2015 won hij de openingstijdrit in de Tour de France door Utrecht en drie jaar later schreef hij een rit in de Giro d'Italia en twee etappes in de Vuelta a España op zijn naam.

"De mogelijkheid om samen met mannen als Primoz Roglic, Wout van Aert en - opnieuw - Tom Dumoulin te koersen, kon ik niet laten schieten", zegt Dennis. "Het is een groot doel van me om te blijven bijdragen aan het winnen van grote rondes en zelf kansen te krijgen in de kortere meerdaagse koersen."

Bij Jumbo-Visma krijgt Dennis ook te maken met landgenoot Chris Harper, die afrekende met blessureleed en zijn contract met een jaar verlengde. De WorldTour-formatie versterkte zich eerder al met Christophe Laporte (komt over van Cofidis) en Tosh Van der Sande (Lotto Soudal).