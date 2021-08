Fabio Jakobsen was door het dolle heen na zijn derde ritzege in de Vuelta a España. De Nederlander was ook dinsdag in de straten van Santa Cruz de Bezana superieur in de massasprint en luisterde daarmee zijn 25e verjaardag op met een overwinning.

"Een verjaardag is altijd een goede dag, maar met deze overwinning ben ik vandaag helemaal in de zevende hemel", zei Jakobsen direct na afloop in het flashinterview.

De overwinning van de 25-jarige Jakobsen was geen vanzelfsprekendheid. Op 60 kilometer van de streep werd hij op een klimmetje gelost uit het peloton, maar hij keerde dankzij hulp van zijn ploeggenoten terug in het peloton en had nog genoeg krachten over voor een eindsprint.

"Wat we vandaag hebben gezien, is de Wolfpack", verwees Jakobsen naar de bijnaam van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step. "Ik werd gelost op het klimmetje en ze wachten op mij en brachten me terug in het peloton. Ik win deze etappe dankzij mijn ploeggenoten."

"Het enige wat ik kan doen, is hard sprinten. Zij deden al het andere werk. Ik had er niet altijd vertrouwen in, maar ik bleef het proberen. Want als je het niet probeert, win je niet. Ik ben erg blij", sloot Jakobsen af. Daarna bedankte hij een arts, teamdokter en osteopaat uitgebreid voor hun rol in zijn revalidatie van de zware valpartij van vorig jaar in de Ronde van Polen.