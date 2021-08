Fabio Jakobsen heeft dinsdag zijn derde ritzege in de Vuelta a España geboekt. de Gelderlander was op zijn 25e verjaardag met overmacht de snelste in de straten van Santa Cruz de Bezana.

Volg nieuws over de Vuelta a España Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Vuelta a España

Jakobsen bleef op het bochtige parcours in de finishplaats de Belg Jordi Meeus (tweede) en de Italiaan Matteo Trentin (derde) een fietslengte voor. In de laatste bocht op 200 meter van de streep reed de Nederlander nog op een derde plaats.

De 25-jarige Jakobsen won eerder in deze Ronde van Spanje al de vierde en achtste etappe. Het zijn de eerste ritzeges van de sprinter van Deceuninck-Quick-Step in een grote ronde sinds zijn zware valpartij van vorig jaar in de Ronde van Polen.

In de top van het algemeen klassement waren er geen verschuivingen. Daardoor gaat de Noor Odd Christian Eiking met een voorsprong van 54 seconden op nummer twee Guillaume Martin en 1 minuut en 36 seconden op nummer drie Primoz Roglic de zware bergetappe van woensdag in.

Jetse Bol maakte deel uit van de kopgroep die de zestiende etappe van de Ronde van Spanje domineerde. De Nederlander van het Spaanse Burgos BH werd echter op zo'n 10 kilometer van de streep ingerekend door het peloton.

Jetse Bol reed urenlang in de kopgroep in de zestiende etappe van de Vuelta a España. Jetse Bol reed urenlang in de kopgroep in de zestiende etappe van de Vuelta a España. Foto: Getty Images

Martin valt in openingsfase

De zestiende etappe van de Vuelta a España voerde de renners over 180 kilometer van Lareda naar Santa Cruz de Bezana en mocht beschouwd worden als een overgangsrit richting de zware etappes in het hooggebergte die de komende dagen gaan volgen. Onderweg kwamen de renners wel wat ongecategoriseerde beklimmingen tegen, maar daar werden de klassementsrenners niet uitgedaagd.

In de openingsfase van de rit werd het peloton opgeschrikt door een valpartij, waarbij Martin, de nummer twee in het algemeen klassement, Enric Mas en Giulio Ciccone betrokken waren. Zij konden hun weg vervolgen, al had vooral Ciccone zware verwondingen.

Direct na de crash sprongen vijf renners weg uit het peloton: Stan Dewulf (AG2R-Citroën), Dimitri Claeys (Qhubeka-NextHash), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) en de Nederlander Bol (Burgos-BH). Later sloot ook Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) aan, maar ze kregen hooguit drie minuten.

Op zo'n 60 kilometer van de streep moest Jakobsen lossen toen UAE Team Emirates het tempo opschroefde op een ongecategoriseerde beklimming. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step moest een gat van een halve minuut laten, maar keerde dankzij hulp van zijn ploeggenoten terug in het peloton.

Nadat de laatste vluchter Dewulf op een kleine 5 kilometer van de streep werd ingerekend, maakten de sprintersploegen de dienst uit en werd Jakobsen door zijn ploeg uitstekend gelanceerd in de straten van Santa Cruz de Bezana en bekroonde hij het werk van zijn formatie met zijn derde ritzege.