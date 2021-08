Stefan Bissegger heeft dinsdag in Lelystad de tijdrit in de Benelux Tour op overtuigende wijze gewonnen. De Zwitserse specialist van EF Education-NIPPO veroverde ook de leiderstrui. Tom Dumoulin moest genoegen nemen met de zesde plaats.

Bissegger was over 11 kilometer vijftien seconden sneller dan de Italiaan Edoardo Affini. Hij neemt de leiderstrui over van sprinter Tim Merlier, die maandag de openingsetappe op zijn naam schreef.

Dumoulin reed zijn eerste koers sinds de tijdrit op de Olympische Spelen, waar hij knap zilver pakte achter Primoz Roglic. Bij die prestatie kwam hij in Lelystad niet in de buurt. De renner van Jumbo-Visma gaf 23 seconden toe op Bissegger.

Voor de 22-jarige Bissegger is het zijn vierde profzege. Hij won eerder dit jaar de tijdrit in Parijs-Nice en een etappe in de Ronde van Zwitserland. Twee jaar geleden was hij de beste in de openingsrit in de Ronde van Ain.

In het klassement na twee etappes heeft de Zwitser een voorsprong van negentien seconden op zowel Kasper Asgreen als Stefan Küng. Max Walscheid (+0.21) en Victor Campenaerts (+0.26) maken de top vijf compleet.

Tegenvallende tijdrit Kelderman, zieke Evenepoel

Wilco Kelderman kwam er in de race tegen de klok niet aan te pas. De nummer vijf van de afgelopen Tour de France, die ook in de Benelux Tour op een goed klassement mikt, werd op 51 seconden slechts 33e.

In het klassement zakt de renner van BORA-hansgrohe naar de vijftiende plaats, waarmee hij nog wel de beste Nederlander is. Dumoulin, die maandag in de openingsrit bijna een minuut verloor, staat 29e.

Voor Remco Evenepoel, die vooraf als de topfavoriet voor de eindzege werd gezien, voelde zich in de ochtend ziek en twijfelde of hij op zou stappen. De Belg besloot toch te rijden, maar kwam niet verder dan de achttiende plaats. Maandag verloor hij al veel tijd door materiaalpech.

De Benelux Tour gaat woensdag verder met een rit van het Belgische Essen naar Hoogerheide in Noord-Brabant. De WorldTour-koers duurt tot en met zondag.